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Мир

Почта Дании полностью прекратит доставку писем

20:21 06.03.2025

Датская почтовая служба заявила, что прекратит доставку писем из-за 90-процентного падения числа бумажных отправлений. Почта намерена доставить последнее письмо в конце года, а затем «сосредоточиться на посылках», называя перемены «ответом на меняющиеся формы коммуникации», сообщила The Guardian.

Компания PostNord заявила, что сократит 1500 рабочих мест в Дании и уберет 1500 красных почтовых ящиков, ссылаясь на «растущую цифровизацию» общества. Компания была образована в 2009 году в результате слияния шведской и датской почтовых служб, принадлежит датскому и шведскому государствам в соотношении 40/60. Распространение писем в Швеции продолжится, уточнили журналисты.

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Датская почтовая служба отвечает за доставку писем в стране с 1624 года. С 2000 года количество писем сократилось более чем на 90 %, сообщили в PostNord.

«Мы были почтовой службой датчан на протяжении 400 лет. Это трудное решение — завершить часть нашей истории», — сказал исполнительный директор датского подразделения PostNord Ким Педерсен. По его словам, компании ради сохранения устойчивости бизнеса необходимо адаптироваться.

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В прошлом году PostNord лишилась монопольного права доставлять почту на территории Дании и потеряла значительную часть выручки, сообщила The Guardian. По информации газеты, выигравшая тендер на отправку датской государственной почты в прошлом году компания DAO уже заявила, что возьмется доставлять письма и после 1 января 2026 года.

Многие почтовые службы в Европе испытывают трудности, связанные с цифровизацией. Немецкая Deutsche Post на днях объявила о сокращении восьми тысяч рабочих мест ради снижения расходов, пишет The Guardian.

Основной почтовый бизнес британской Королевской почты также пострадал. Власти Великобритании предложили государственной почте доставлять часть писем только в определенные дни недели. По мнению чиновников, это поможет сэкономить сотни миллионов фунтов стерлингов.

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