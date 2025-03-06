Пхеньян закрыл страну для западных туристов через несколько недель после открытия

Власти Северной Кореи, всего несколько недель назад разрешившие западным туристам посещать страну, вновь закрыли границы для них без объяснения причин. Об этом пишет Би-би-си.

Издание сообщает, что о приостановке туров в Северную Корею сообщили сразу несколько туроператоров. «Только что получили новости от наших корейских партнеров о том, что Расон (город на востоке КНДР, который было разрешено посещать западным туристам — прим. “Холода”) закрыт для всех. Мы будем держать вас в курсе», — заявили, в частности, в китайской компании KTG Tours.

По словам представителей туроператоров, северокорейские власти никак не объяснили закрытие страны для туристов, предложив лишь ждать дальнейших уведомлений.

Несколько дней назад Koryo Tours заявила, что впервые за пять лет принимает международные заявки на участие в Пхеньянском марафоне. Он запланирован на 6 апреля, но теперь неясно, смогут ли в нем поучаствовать иностранцы.

Традиции европейской страны вынуждали женщин «превращаться» в мужчин Они играли роль главы семьи и давали обет безбрачия. За нарушение клятвы им грозила смерть Мир 7 минут чтения

Как пишет Би-би-си, КНДР полностью закрыла границы для иностранцев после начала пандемии коронавируса в 2020 году. В 2024 году страна начала принимать туристов из России, и лишь в 2025 году северокорейские власти разрешили туристам из других стран посещать город Расон. Первые туристы начали прибывать в этот город, объявленный Пхеньяном особой экономической зоной, 20 февраля.

При этом опрошенные изданием туроператоры рассказали, что у допущенных в Расон западных туристов было еще меньше свободы передвижения, чем во время туров до 2020 года. Так, иностранцам запретили самостоятельно гулять по городу, а также лишили возможности пользоваться телефонной связью и интернетом. Собеседники издания предположили, что власти КНДР открыли для иностранцев именно Расон потому, что это достаточно изолированный город, территорию которого легко контролировать.