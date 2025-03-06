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Мир

Мужчина нашел змею в своем мороженом

14:49 06.03.2025

Житель Таиланда обнаружил молодую особь змеи в мороженом, которое купил у уличного продавца. Об этом пишет The Independent.

По данным издания, мужчина по имени Рейбан Накленгбун из города Пак Тхо в регионе Муаэн Ратчабури в центральной части Таиланда решил полакомиться местным популярным мороженым из черных бобов, которое купил у уличного продавца. Открыв упаковку он обнаружил, что в его эскимо, помимо начинки, находилось туловище и голова змеи.

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Шокированный находкой, мужчина выложил фотографии в фейсбуке, где пост быстро стал набирать просмотры и комментарии. «Какие большие глаза! А эта змея точно мертва?» — подписал он свою публикацию.

На фотографии было отчетливо видно голову и туловище черно-желтой змеи. Пользователи предположили, что это может быть умеренно ядовитая змея Chrysopelea ornata (обыкновенная украшенная змея), которая часто встречается в этом регионе. 

По данным газеты, общая длина туловища подобной змеи достигает 130 сантиметров, однако та, что оказалась в мороженом, вероятно, была молодой особью длиной 20-40 сантиметров. Некоторые пользователи писали шутки в комментариях к публикации, а другие выражали ужас от произошедшего.

«Первый укус заставляет тебя влюбиться, следующий — кладет в больничную палату», — написал один из пользователей.

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Другие пользователи призвали местные власти расследовать инцидент. Они заявили: если целая змея могла попасть в мороженое, это может свидетельствовать об отсутствии санитарных норм на производстве. О том, какая именно компания изготовила это мороженое автор поста не сообщил.

Похожие случаи, когда люди находили мертвых животных в своей еде, были зафиксированы и в других странах, отмечает The Independent. В 2017 году беременная женщина жительница Индии, предположительно, обнаружила жареную ящерицу в картошке фри из McDonald’s. По факту случившегося она обратилась в полицию. 

В том же году жительница Калифорнии чуть не съела живую лягушку, которая лежала в купленном ею контейнере с салатом.

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