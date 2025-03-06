Бортпроводников Wizz Air обязали учить узбекский после инцидента с чиновником

На каждом самолете венгерской авиакомпании-лоукостера Wizz Air, выполняющем рейс в Узбекистан, появится как минимум один бортпроводник, знающий узбекский язык. Компания пошла на это после инцидента с советником министра правительства Узбекистана, который четыре месяца назад на борту самолета Wizz Air потребовал озвучить для него инструкции по безопасности на узбекском или русском языке, сообщило издание «УзНьюс».

9 ноября прошлого года советник министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, бывший депутат парламента страны Расул Кушербаев сел на рейс Wizz Air из Самарканда в Абу-Даби. Его кресло оказалось у аварийного выхода, и после посадки бортпроводники рассказали о правилах поведения пассажиров на таких местах. Однако советник министра не понял сказанного и попросил перевести на понятный ему язык.

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Члены экипажа отказались это сделать и предложили чиновнику покинуть борт. Кушербаев заявил в ответ, что место ему досталось автоматически при онлайн-бронировании, и он отказывается сойти с самолета. Советника министра оставили на борту, но один из членов экипажа пригрозил сообщить об инциденте полиции Объединенных Арабских Эмиратов.

Когда рейс приземлился в Абу-Даби, экипаж вызвал полицию, но ее сотрудники рекомендовали сторонам урегулировать вопрос самостоятельно, пишет «УзНьюс».

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Советник министра опубликовал у себя на ютуб-канале видео, где рассказал, как сотрудники Wizz Air после рейса сфотографировали его паспорт и объявили, что он больше не сможет пользоваться услугами авиакомпании. Кушербаев назвал действия перевозчика «проявлением неуважения к государственному языку Узбекистана».

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана сообщил, что провел проверку авиакомпании Wizz Air и выяснил, что на ее рейсах действительно не озвучивают информацию о безопасности на узбекском или русском языках. Антимонопольный комитет потребовал от Министерства транспорта «принять меры в отношении сотрудников авиакомпании». По словам чиновников, в итоге для экипажей авиакомпании были организованы тренинги по культуре общения, обеспечению безопасности и соблюдению национальных правил авиаперелетов Узбекистана.