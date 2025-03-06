EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Бортпроводников Wizz Air обязали учить узбекский после инцидента с чиновником

21:39 06.03.2025

На каждом самолете венгерской авиакомпании-лоукостера Wizz Air, выполняющем рейс в Узбекистан, появится как минимум один бортпроводник, знающий узбекский язык. Компания пошла на это после инцидента с советником министра правительства Узбекистана, который четыре месяца назад на борту самолета Wizz Air потребовал озвучить для него инструкции по безопасности на узбекском или русском языке, сообщило издание «УзНьюс».

9 ноября прошлого года советник министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана, бывший депутат парламента страны Расул Кушербаев сел на рейс Wizz Air из Самарканда в Абу-Даби. Его кресло оказалось у аварийного выхода, и после посадки бортпроводники рассказали о правилах поведения пассажиров на таких местах. Однако советник министра не понял сказанного и попросил перевести на понятный ему язык.

Я уехал из России в Израиль и начал жизнь с нуля
Я уехал из России в Израиль и начал жизнь с нуля
Раньше я работал в «Роснефти», и у меня все было. А теперь два раза поменял страну, строю карьеру заново и доволен этим
Общество8 минут чтения

Члены экипажа отказались это сделать и предложили чиновнику покинуть борт. Кушербаев заявил в ответ, что место ему досталось автоматически при онлайн-бронировании, и он отказывается сойти с самолета. Советника министра оставили на борту, но один из членов экипажа пригрозил сообщить об инциденте полиции Объединенных Арабских Эмиратов.

Когда рейс приземлился в Абу-Даби, экипаж вызвал полицию, но ее сотрудники рекомендовали сторонам урегулировать вопрос самостоятельно, пишет «УзНьюс».

Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Я не могу получить ВНЖ, зато у меня шенген на три года и жилье в одном из самых красивых городов ЕС
Общество7 минут чтения

Советник министра опубликовал у себя на ютуб-канале видео, где рассказал, как сотрудники Wizz Air после рейса сфотографировали его паспорт и объявили, что он больше не сможет пользоваться услугами авиакомпании. Кушербаев назвал действия перевозчика «проявлением неуважения к государственному языку Узбекистана».

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана сообщил, что провел проверку авиакомпании Wizz Air и выяснил, что на ее рейсах действительно не озвучивают информацию о безопасности на узбекском или русском языках. Антимонопольный комитет потребовал от Министерства транспорта «принять меры в отношении сотрудников авиакомпании». По словам чиновников, в итоге для экипажей авиакомпании были организованы тренинги по культуре общения, обеспечению безопасности и соблюдению национальных правил авиаперелетов Узбекистана.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования