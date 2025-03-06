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Мир

Аспирин может предотвратить распространение некоторых видов рака

15:04 06.03.2025

Медики из Великобритании, Италии и Тайваня выяснили, каким образом аспирин может предотвратить распространение метастазов. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Авторы исследования отметили, что ранее уже было известно, что ежедневный прием небольших доз аспирина снижает распространение рака груди, кишечника и простаты. Однако им впервые удалось установить, как именно препарат влияет на иммунную систему.

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Исследование на мышах показало, что давно известное свойство аспирина подавлять выработку тромбоксана A2 (TXA2) помогает также бороться с метастазами. Этот тромбоксан вырабатывается тромбоцитами и помогает крови сворачиваться, но в то же время может приводить к сердечным приступам и инсультам. Оказалось, что также TXA2 стимулирует выработку белка ARHGEF1, который подавляет T-клетки иммунной системы.

Таким образом, аспирин снижает концентрацию TXA2, что освобождает T-клетки, которые могут уничтожать метастазы.

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Профессор Рахул Ройчаудхури объяснил, что в начале распространения метастазов раковые клетки особенно уязвимы для иммунной атаки. Соавтор исследования надеется, что методы лечения, нацеленные на это «терапевтическое окно возможностей», окажутся эффективными.

Ученые предупредили, что перед приемом аспирина необходимо обратиться к врачу, потому что препарат может вызвать серьезные побочные эффекты, включая желудочное кровотечение и язву желудка. Предстоит провести более подробные исследования, чтобы установить, каким группам пациентов и при каких типах рака подходит лечение аспирином.

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