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Мир

Звезду кей-поп выгнали из группы из-за обвинений в сексуализированном насилии

14:10 05.03.2025

Крупнейший южнокорейский лейбл SM Entertainment заявил, что звезда K-Pop Тэиль был исключен из состава популярной группы NCT в октябре 2024 года из-за обвинений в сексуализированном насилии. Об этом пишет South China Morning Post. 

«Недавно мы подтвердили, что Тэиль проходит обвиняемым в уголовном деле, связанном с сексуализированным преступлением. После расследования обстоятельств дела мы осознали всю серьезность ситуации и решили, что Тэиль больше не может продолжать свою деятельность в команде», — говорится в объявлении SM Entertainment на которое ссылается издание.

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По данным развлекательной компании, в настоящее время обвиняемый сотрудничает с полицией в расследовании обстоятельств дела. «Мы будем предоставлять дальнейшую информацию по мере развития ситуации. Приносим свои искренние извинения за причиненные неудобства из-за действий нашего артиста», — заявили в SM Entertainment.

The Korea Times со ссылкой на собственные источники пишет, что Центральная прокуратура Сеула предъявила обвинение 30-летнему артисту 28 февраля. Фигурантами дела также стали два его предполагаемых сообщника. Отмечается, что всем троим предъявили обвинения в сексуализированном насилии женщины. 

Речь идет о преступлении, которое было совершено еще в июне 2024 года. Полиция Сеула, получившая заявление от пострадавшей, подала ходатайство о выдаче ордеров на арест троих подозреваемых. Однако суд отклонил запрос, сославшись на то, что все они признали свою вину. Подозреваемые также утверждали, что преступление «не было преднамеренным».

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В сентябре дело было передано в местную прокуратуру, которая вызвала на допрос всех фигурантов дела. По информации Korea Times, Тэиль, в отличие от своих возможных сообщников, не явился по требованию прокуроров, объяснив свое отсутствие проблемами со здоровьем.

Тэиль дебютировал в 2016 году как участник NCT U, подгруппы NCT, а затем стал частью NCT 127. После всплывших обвинений в сексуализированном насилии он был исключен из своего агентства SM Entertainment в октябре прошлого года.

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