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Мир

В Европе нашли самый старый в мире кустарник

16:25 05.03.2025

Ученые из России, Дании и Италии обнаружили в Финляндии куст можжевельника обыкновенного возрастом 1647 лет. Экологи также осматривали образцы растений из Норвегии, России, Гренландии, Исландии и Фарерских островов. Результаты исследования опубликованы в журнале Ecology.

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Согласно подсчетам ученых, этот можжевельник рос на севере Лапландии примерно с 260 по 1906 год. Они заявили, что им удалось обнаружить старейший кустарник в мире и самое старое древесное растение в Европе. При этом исследователи допускают, что кустарник еще старше, но узнать полный возраст по сохранившимся годичным кольцам невозможно. Реальный возраст этого и других образцов может быть на 10-200 лет больше.

На сайте Падуанского университета сказано, что длина ствола самого старого можжевельника не превышала 10 сантиметров. Соавтор исследования Анджела Луиза Прендин объяснила, что изучение годичных колец растений на крайнем севере позволяет узнать больше об изменениях климата и эволюции растений.

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Руководитель исследования Марко Каррера рассказал, что можжевельник обыкновенный — самое распространенное древесное растение на планете. «Он встречается от уровня моря до верхних пределов растительности, от Аляски до Этны, от Японии до Шотландии. Это чрезвычайно эклектичный вид, способный переносить палящие температуры и засушливость, например, в песчаных дюнах, или, наоборот, замерзание вблизи ледников», — объяснил Каррера.

Кроме этого экземпляра ученые обнаружили еще шесть кустарников старше 1000 лет. Старейшим образцом, найденным в России, оказался кустарник возрастом 840 лет, который рос с 1160 по 1999 год.

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