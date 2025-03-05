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Мир

Шоколад дорожает из-за незаконной добычи золота

14:20 05.03.2025

Мировые цены на шоколад и какао растут из-за распространения незаконных способов добычи золота в Гане, сообщает Financial Times. Эта страна занимает второе место в мире по производству какао-бобов, но ганские плантации разрушают золотоискатели.

FT отмечает, что правительство Ганы ранее ввело контроль за ценами на какао-бобы. Из-за этого фермеры не могут получить прибыль от общемирового роста цен на шоколад и вынуждены переключаться на производство других продуктов сельского хозяйства. Многие плантации выкупают или захватывают добытчики золота без лицензии.

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Такой способ поиска золота в Гане называют «галамси», занимающиеся им устанавливают шахты в том числе на сельскохозяйственных плантациях и землях. Добыча ведется с помощью устаревших и неэкологичных технологий — земля становится на долгое время непригодной для выращивания каких-либо культур.

Опрошенные журналистами фермеры отметили, что частыми стали захваты земель. Галамсьеры строят шахты на чужой или арендованной земле, но власти ничего не могут сделать, чтобы защитить права законных владельцев и арендаторов. Из-за этого в прошлом году урожайность в Гане снизилась на 20 процентов.

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FT со ссылкой на ганских бизнесменов, представителей гражданского общества и экспертов отмечает, что практически все районы добычи золота совпадают с расположением наиболее благоприятных для выращивания какао-бобов земель. В подготовленном при поддержке страны докладе отмечается, что распространению незаконной добычи золота помогают и местные политические элиты.

Из-за роста цен на какао-бобы стоимость фьючерсов на какао на бирже в Нью-Йорке увеличилась в два раза за три года, а производители шоколадных баточников, как отмечает FT, вынуждены снижать содержание какао в своих продуктах, чтобы сохранить приемлемый для потребителей уровень цен.

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