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Мир

Отель в Турции оштрафовали за отказ заселить двух мужчин в один номер

22:09 05.03.2025

Институт прав человека и равенства Турции (TİHEK) посчитал дискриминацией отказ отеля в турецкой Анталии заселить двух мужчин, которые решили остановиться в одном номере. Об этом сообщает местное издание Urfa Değişim.

По данным Turizm Güncel, путешественники забронировали номер на период с 26 по 29 июля 2024 года. Однако, позвонив в отель, они узнали, что их бронь отменена. Сотрудники отеля объяснили это тем, что «квота на мужчин» уже заполнена. Юрист отеля заявил, что такая практика существует из-за вероятности того, что группы мужчин будут чрезмерно пить и могут помешать другим гостям.

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Urfa Değişim отмечает, что Институт счел это решение основанным на предположениях и предубеждениях и не имеющим под собой объективных и разумных оснований. Сотрудники Института подчеркнули, что это действия администрации отеля противоречат принципу нулевой терпимости к дискриминации.

В TİHEK заявили, что права каждого человека должны соблюдаться, а дискриминация неприемлема в любой форме. После этого на отель наложили штраф в размере 141,9 тысяч турецких лир (около 350 тысяч рублей).

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Руководство отеля пока не выступило с официальным комментарием произошедшего, однако неназванные источники Urfa Değişim утверждают, что администрация обжалует это решение.

Как отмечает телеграм-канал «Улететь», в Турции нет официального запрета на размещение двух мужчин в одном номере, однако некоторые отели все же придерживаются такой политики. Ранее подобные случаи происходили в других городах страны, например, в Кемере и Мармарисе.

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