Подозреваемому в убийстве главы района мужчине могли угрожать уголовным делом

Жена подозреваемого в убийстве главы администрации Завьяловского района Алтайского края считает, что погибший чиновник угрожал ее мужу «фальсифицированием дела», об этом женщина рассказала «Комсомольской правде».

Эмилия Бобб также заявила, что Николай Онищенко превышал должностные полномочия и назначал на должности «своих людей». Ее муж Анатолий Фенин, который обвиняется в убийстве чиновника, ранее возглавлял дирекцию по строительству в районе лечебно-оздоровительного комплекса. Она считает, что Фенина «больше года затравливали» в администрации.

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Также женщина отметила, что против ее мужа якобы шло расследование, которое не закончилось предъявлением обвинения, и тогда его продолжили «в Барнауле». Как утверждает Бобб, погибший Онищенко открыто говорил, что ее мужа «посадят», а «обычные люди» поддерживали его, но их заставляли давать показания против Фенина.

Региональный новостной ресурс «Сибирский экспресс» отмечает, что на данный момент нет информации о возможном уголовном деле, о котором говорит женщина. Известно лишь, что Онищенко отстранил Фенина от занимаемой должности, но тот оспорил это решение. Судебное заседание должно было состояться 12 марта.

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Николай Онищенко был застрелен 4 февраля при выходе из кафе, его вероятный убийца Фенин попытался скрыться от силовиков на машине. Когда мужчина не смог этого сделать, он предпринял попытку совершить самоубийство. На данный момент он жив и находится в реанимации, против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (статья 105 УК РФ).

Онищенко занимал пост главы администрации Завьяловского района Алтайского края с 2022 года, ранее он работал в структурах МВД. В 2023 году прокуратура требовала отправить его в отставку, но депутаты отказались утвердить это решение. Мотивом убийства Следственный комитет назвал «конфликт по поводу отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса».