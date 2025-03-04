Главу района застрелил местный житель

В Алтайском крае в селе Завьялово был убит глава администрации Завьяловского района Николай Онищенко. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Следственного комитета.

В нем уточняется, что Онищенко был застрелен 4 марта при выходе из кафе. По подозрению в совершении убийства задержан местный житель, добавили в ведомстве, не уточнив его имени. Против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК). В прокуратуре Алтайского края сообщили, что расследование дела взял под личный контроль глава ведомства Антон Герман

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В свою очередь, близкий к силовикам телеграм-канал Baza без указания источников сообщает, что задержанный по подозрению в убийстве Онищенко оказался его коллегой по работе в администрации района. Как утверждает издание, это 45-летний Анатолий Фенин, который ранее возглавлял отдел по физкультуре и спорту в администрации Завьяловского района.

По данным Baza, застрелив Онищенко, Фенин скрылся на автомобиле, а во время задержания силовиками пытался совершить самоубийство. О возможных мотивах Фенина ничего не сообщается.

Телеграм-канал также опубликовал видео убийства Онищенко, снятое камерами наблюдения. На кадрах видно, как в вышедшему на парковку мужчине из автомобиля выходит другой с ружьем в руках. Убийца стреляет и ранит жертву, после чего та пытается спрятаться между машинами, однако человек с ружьем подбегает и добивает раненного.

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28 февраля стало известно, что в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги призналась его внучка Екатерина Бельская. После задержания она рассказала силовикам, что отравила родственников, заморозила тела при помощи азота, затем помогла сообщнику их расчленить и выбросить по частям в мусорные контейнеры разных районов города.