Макрон выступил против «слишком хрупкого» перемирия в Украине и назвал Россию угрозой для всей Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с анонсированным ранее обращением, в котором заявил, что «мир [в Украине] не может быть заключен любой ценой и под диктатом России». По его словам, мирное соглашение не должно «означать капитуляцию Украины». Макрон отверг «прекращение огня, которое было бы слишком хрупким», передает Le Monde.

По словам Макрона, жители Франции «по-праву обеспокоены» международной обстановкой, поскольку война в Украине «продолжается с той же интенсивностью» уже более трех лет, а США уменьшают свою поддержку Украины, а также «намерены ввести таможенные пошлины на продукцию из Европы».

«Мир становится все более жестоким, а террористическая угроза не ослабевает. В целом, надо сказать, что наше благополучие и безопасность стали более неопределенными», — заявил Макрон.

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Президент Франции заявил, что Франция с первого дня полномасштабного вторжения поддерживала Украину и вводила санкции против России. По его словам, безопасность не только Украины, но и других европейских стран находится под угрозой. «Мир больше не может быть гарантирован на нашем собственном континенте. Российская угроза существует, и она затрагивает страны Европы, затрагивает нас», — заявил президент и добавил, что Россия превратила войну в «глобальный конфликт», вмешиваясь в выборы в Молдове и Румынии и убивая политических оппонентов Путина.

Также Макрон отметил, что Россия «продолжит перевооружаться» и хочет увеличить численность своей армии на 300 тысяч человек к 2030 году. «Кто в таком контексте поверит, что сегодняшняя Россия остановится на Украине? Россия стала на долгие годы вперед угрозой для Франции и Европы», — считает глава Франции.

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Кроме того, Макрон анонсировал встречу на будущей неделе с начальниками генеральных штабов других стран, готовых «гарантировать будущий мир в Украине». Он в очередной раз не исключил размещение в Украине европейских военных, которые «не пойдут воевать на передовую, а, будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение».

Также президент Франции предложил провести дебаты о возможности использовать французское ядерное оружие для защиты других стран Евросоюза. После он раскритиковал обещанные Дональдом Трампом таможенные пошлины на европейские товары и в завершении своего выступления призвал не впадать в крайности.