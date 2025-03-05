Гинеколог тайно снимал пациенток на видео во время консультаций

В литовском Каунасе врача-гинеколога обвинили в скрытой съемке пациенток на видео во время консультаций. Прокуратура передала в суд уголовное дело о злоупотреблении служебным положением и незаконном сборе особо конфиденциальной информации, сообщил портал Литовского национального радио и телевидения.
Врач получил лицензию гинеколога 21 год назад и тайно снимал женщин на видео во время осмотров в нескольких государственных и частных клиниках Каунаса, рассказали журналистам сотрудники прокуратуры.
Уголовное разбирательство было начато во время расследования другого дела — о предполагаемой взятке. Следователи получили доступ к смартфону подозреваемого врача и нашли в аппарате многочисленные видеозаписи с пациентками, уточнило ведомство.
Гинеколог делал видезаписи как минимум пять лет подряд, с июня 2018 года по июнь 2023-го, сообщила прокуратура. Всего на записях фигурируют примерно 20 женщин, все они были пациентками этого врача и были сняты на видео во время осмотров и консультаций, говорится в обвинительном заключении.
Следователям не удалось выяснить, занимался ли обвиняемый распространениям этих видеозаписей, уточнили журналисты.
Сейчас обвиняемый отстранен от исполнения врачебных обязанностей, его право вести акушерско-гинекологическую практику приостановлено, а имущественные права ограничены постановлением прокурора для обеспечения возмещения ущерба, причиненного потерпевшим».
Пациенткам был нанесен серьезный нематериальный ущерб, говорится в обвинительном заключении. По мнению прокуратуры, действия врача «подорвали престиж медицинской профессии», а также медицинских учреждений и службы здравоохранения Литовской Республики.
В Японии осенью задержали мужчину, который установил скрытые видеокамеры в искусственных камнях у нескольких горячих источников и тайно снимал купающихся женщин. Одну из камер заметила женщина, случайно увидевшая отражение на поверхности камня.