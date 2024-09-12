Мужчина заснял тысячу купающихся в горячих источниках женщин с помощью скрытых камер

Японцу из префектуры Фукусима, чье имя не называется, грозит два года тюремного заключения за то, что он установил скрытые видеокамеры в искусственных камнях в нескольких горячих источниках и снимал купающихся там женщин. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, одна из посетительниц источников заметила странное отражение в одном из искусственных камней и поняла, что это скрытая камера. Женщина обратилась в полицию, которая изъяла камень и арестовала 31-летнего преступника, когда тот пришел за камерой в мае этого года.

Мужчина признался, что приобрел аппарат онлайн и встроил его в имитацию камня из пластика. Кабель камеры он обмотал коричневой лентой и подключил к внешнему аккумулятору.

Полиция обнаружила кадры 44 женщин, однако японец признался, что занимался съемкой с 2022 года на других источниках, в результате чего его жертвами, по предварительным оценкам, стали около тысячи женщин. South China Morning Post отмечает, что ранее мужчину судили за хранение детской порнографии.

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Прокурор назвал действия японца «спланированными, повторяющимися и чрезвычайно вредоносными». Приговор мужчине должны вынести 17 сентября. При этом японские пользователи соцсетей сочли наказание в виде двух лет тюремного срока слишком мягким и подчеркнули, что жертвы могут бороться с последствиями инцидента всю жизнь, если записи с камер попадут в сеть.

Ранее подобный инцидент произошел в России: москвич установил скрытые камеры видеонаблюдения в туалете, ванной и спальнях в своей квартире, где сдавал две комнаты девушкам. Арендодатель проживал там же, а трансляция с камер шла ему на телефон и компьютер.

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