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Мир

Акции мировых оборонных компаний выросли вдвое на фоне сближения России и США

21:20 05.03.2025

Акции оборонных компаний в Европе и Азии выросли в среднем на 100% после того, как президент США Дональд Трамп начал восстанавливать связи с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

«Трамп говорит, что если Россия нападает на вас, мы вас не будем защищать — вы предоставлены сами себе», — объяснил причины такого роста Кит Бортолуцци, управляющий директор Impactfull Partners, консалтинговой фирмы для инвестиционных компаний. По его мнению, это приведет к тому, что «Европе придется наращивать свою оборонную промышленность».

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В связи с этим акции, связанные с безопасностью, в этом году были на подъеме, а немецкая компания Rheinmetall заняла лидирующие позиции в индексе MSCI World Index. Bloomberg пишет, что победивший на выборах в парламент Германии Фридрих Мерц пообещал создать в стране фонд в 500 миллиардов евро в рамках пересмотра политики для решения неотложных вопросов инвестиций в оборону. На фоне этого акции Rheinmetall взлетели на 80% и достигли рекордных 1144,50 евро в начале этой недели. До полномасштабного вторжения России в Украину они торговались на уровне менее 100 евро.

Кроме того, рост акций затронул и азиатские компании, в том числе в Южной Корее. Bloomberg отмечает, что эти компании способны поставлять оружие быстрее и дешевле своих конкурентов, а решение Трампа приостановить военную помощь Украине только усилило рост акций.

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Так, акции Hanwha Aerospace, ведущего оборонного подрядчика Южной Кореи, достигли исторических максимумов в 2025 году после более чем двукратного роста в прошлом году. Акции судостроителя Hanwha Ocean выросли на 128% с конца декабря прошлого года. В Японии акции производителя тяжелой техники IHI Corp. подскочили до самого высокого уровня с 1990 года, а акции южнокорейского производителя боевых танков Hyundai Rotem Co. поднялись на 11%.

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