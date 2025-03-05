Акции мировых оборонных компаний выросли вдвое на фоне сближения России и США

Акции оборонных компаний в Европе и Азии выросли в среднем на 100% после того, как президент США Дональд Трамп начал восстанавливать связи с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

«Трамп говорит, что если Россия нападает на вас, мы вас не будем защищать — вы предоставлены сами себе», — объяснил причины такого роста Кит Бортолуцци, управляющий директор Impactfull Partners, консалтинговой фирмы для инвестиционных компаний. По его мнению, это приведет к тому, что «Европе придется наращивать свою оборонную промышленность».

Традиции европейской страны вынуждали женщин «превращаться» в мужчин Они играли роль главы семьи и давали обет безбрачия. За нарушение клятвы им грозила смерть Мир 7 минут чтения

В связи с этим акции, связанные с безопасностью, в этом году были на подъеме, а немецкая компания Rheinmetall заняла лидирующие позиции в индексе MSCI World Index. Bloomberg пишет, что победивший на выборах в парламент Германии Фридрих Мерц пообещал создать в стране фонд в 500 миллиардов евро в рамках пересмотра политики для решения неотложных вопросов инвестиций в оборону. На фоне этого акции Rheinmetall взлетели на 80% и достигли рекордных 1144,50 евро в начале этой недели. До полномасштабного вторжения России в Украину они торговались на уровне менее 100 евро.

Кроме того, рост акций затронул и азиатские компании, в том числе в Южной Корее. Bloomberg отмечает, что эти компании способны поставлять оружие быстрее и дешевле своих конкурентов, а решение Трампа приостановить военную помощь Украине только усилило рост акций.

Режиссер-самоучка выиграл главные кинопремии мира Он нарисовал мультфильм в бесплатной программе и обошел многомиллионные проекты. Это первый «Оскар» в истории Латвии Мир 14 минут чтения

Так, акции Hanwha Aerospace, ведущего оборонного подрядчика Южной Кореи, достигли исторических максимумов в 2025 году после более чем двукратного роста в прошлом году. Акции судостроителя Hanwha Ocean выросли на 128% с конца декабря прошлого года. В Японии акции производителя тяжелой техники IHI Corp. подскочили до самого высокого уровня с 1990 года, а акции южнокорейского производителя боевых танков Hyundai Rotem Co. поднялись на 11%.