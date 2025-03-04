СМИ: TikTok зарабатывает на сексуализированном контенте с участием детей

Соцсеть TikTok зарабатывает на прямых трансляциях, содержащих сексуализированный контент, в которых участвуют в том числе дети и подростки. Об этом сообщает Би-би-си.

Издание рассказало о трех женщинах из Кении, которые использовали соцсеть, чтобы открыто рекламировать и договариваться об оплате за более откровенный контент, который они отправляли через другие платформы обмена сообщениями. Модераторы соцсети рассказали Би-би-си, что они знали о происходящем. При этом ранее издание писало, что TikTok берет комиссию в виде примерно 70% от всех транзакций в прямом эфире.

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«Не в интересах TikTok пресекать предложение сексуализированных услуг — чем больше людей дарят подарки во время трансляции… тем больше доходов получает TikTok», — рассказал бывший модератор из Кении по имени Джо.

Би-би-си отмечает, что прямые трансляции из Кении пользуются популярностью в TikTok — каждую ночь в течение недели журналисты издания находили до десяти трансляций, в которых женщины вызывающе танцевали или позировали под музыку, в то время как за ними наблюдали сотни людей по всему миру.

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Во время трансляций исполнительницы призывали зрителей лайкнуть эфир и отправить «подарок» в виде эмодзи, который затем можно конвертировать в деньги, а также написать личное сообщение с индивидуальным запросом, чтобы посмотреть, как исполнительница мастурбирует, раздевается или занимается сексом с другими женщинами.

При этом, как пишет Би-би-си, в некоторых трансляциях использовался специальный сленг. По словам Джо, модераторам выдают справочник с запрещенными словами и действиями сексуализированного характера. Однако сленг и специальные жесты в нем не учтены.

ChildFund Kenya и другие благотворительные организации сообщили Би-би-си, что в таких трансляциях принимают участие дети в возрасте от девяти лет. Некоторые из них тратят на это около шести–семи часов в сутки и зарабатывают около 30 фунтов (почти 3,5 тысячи рублей) — этого им хватает, чтобы в течение недели платить за еду и транспорт.

Кроме того, издание пишет, что для выхода в эфир нужно быть старше 18 лет и иметь более тысячи подписчиков, из-за чего одни пользователи соцсети могут выступать в качестве «цифровых сутенеров» для других. В обмен на это они получают часть заработка участвующих в трансляциях людей, а подобные отношения нередко переходят в эксплуатацию.