Исследование на близнецах показало связь между татуировками и раком кожи

Медики из Дании и Финляндии обнаружили, что татуировки увеличивают риск развития рака кожи, за исключением базальноклеточной карциномы, в 1,62 раза. Исследование опубликовано в журнале BioMed Central Public Health.

Одной из возможных причин повышенного риска рака ученые называют хроническое воспаление из-за воздействия чернил. Чернила могут накапливаться в лимфоузлах, попадать в кровоток и внутренние органы. Также не все чернила сделаны из безопасных материалов, например в них могут содержаться вещества, которые выделяют канцерогены при воздействии солнечных лучей или лазера для выведения татуировки. Они порекомендовали провести дополнительные исследования различных видов чернил.

Для своего исследования ученые отобрали 2367 близнецов из Датской когорты близнецов с татуировками — базы данных, созданной в 2021 году. Они сравнивали пары, в которых у одного из близнецов есть татуировка.

Ученые подчеркнули, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы уточнить, как именно татуировки связаны с раком кожи. По одной из версий, владельцы татуировок могут чаще их демонстрировать в солнечную погоду. И наоборот, некоторые люди могут чаще скрывать свои татуировки от солнца, чтобы они не выцветали.

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Согласно еще одной версии, у татуированных людей, особенно с большой закрашенной площадью кожи, может быть сложнее обнаружить аномалии. В таком случае вероятность обнаружить рак на ранних стадиях снижается.

Также ученые ссылаются на работы, которые связывают нанесения татуировок с более частым курением и употреблением алкоголя. Исходя из этого, они делают еще одно предположение, что связь татуировок и развития рака лишь косвенная.