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Мир

Исследование на близнецах показало связь между татуировками и раком кожи

18:32 04.03.2025

Медики из Дании и Финляндии обнаружили, что татуировки увеличивают риск развития рака кожи, за исключением базальноклеточной карциномы, в 1,62 раза.  Исследование опубликовано в журнале BioMed Central Public Health.

Одной из возможных причин повышенного риска рака ученые называют хроническое воспаление из-за воздействия чернил. Чернила могут накапливаться в лимфоузлах, попадать в кровоток и внутренние органы. Также не все чернила сделаны из безопасных материалов, например в них могут содержаться вещества, которые выделяют канцерогены при воздействии солнечных лучей или лазера для выведения татуировки. Они порекомендовали провести дополнительные исследования различных видов чернил.

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Для своего исследования ученые отобрали 2367 близнецов из Датской когорты близнецов с татуировками — базы данных, созданной в 2021 году. Они сравнивали пары, в которых у одного из близнецов есть татуировка.

Ученые подчеркнули, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы уточнить, как именно татуировки связаны с раком кожи. По одной из версий, владельцы татуировок могут чаще их демонстрировать в солнечную погоду. И наоборот, некоторые люди могут чаще скрывать свои татуировки от солнца, чтобы они не выцветали.

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Согласно еще одной версии, у татуированных людей, особенно с большой закрашенной площадью кожи, может быть сложнее обнаружить аномалии. В таком случае вероятность обнаружить рак на ранних стадиях снижается.

Также ученые ссылаются на работы, которые связывают нанесения татуировок с более частым курением и употреблением алкоголя. Исходя из этого, они делают еще одно предположение, что связь татуировок и развития рака лишь косвенная.

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