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Мир

Военные расходы увеличат мировой госдолг до рекордной суммы

18:35 04.03.2025

Объем государственных заимствований в мире достигнет за год 12,3 триллионов долларов, а объем выпуска долгосрочных облигаций вырастет до 76,9 триллионов долларов — это исторический рекорд, сообщила Financial Times со ссылкой на аналитиков компании Standard & Poor’s Global Ratings. Рост мирового госдолга вызван увеличивающимися военными расходами, объяснила газета.

На рост размеров госдолга также влияют растущие процентные ставки по займам и необходимость покрывать дефициты госбюджетов. По оценкам S&P Global Ratings, рост эмиссии суверенных облигаций 138 стран составит 3 %. Эксперты компании ожидают дальнейшего роста расходов на оборону в Европе.

Совокупный госдолг к концу года достигнет 70,2% мирового ВВП — это ниже пикового уровня 2020 года (73,8%), когда правительства активно тратили деньги на борьбу с пандемией, уточнили специалисты S&P.

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Самыми крупными заемщиками в наступившем году остаются США и Китай. США собираются выпустить долгосрочные облигации на 4,9 триллиона долларов, а Китай — увеличить заимствования на 370 миллиардов, до 2,1 триллионов долларов. КНР стремится поддержать заимствованиями свою экономику, объяснили эксперты газеты. В остальных странах настолько значительного изменения госдолга эксперты FT не ожидают.

Рост заимствований уже негативно сказался на кредитном рейтинге государств, считают специалисты S&P. США и Великобритания больше не входят в список стран с наивысшим кредитным рейтингом AAA, что может привести к росту процентных ставок по их долгам и увеличению стоимости заимствований.

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Эта тенденция приводит к «изменению политических предпочтений» в мире, усиливая популярность консерваторов, заявил глава подразделения суверенных рейтингов S&P Роберто Сифон-Аревало. По его словам, страны с «большими экономиками» сейчас терпят «кризис за кризисом» и в итоге сейчас сосредотачиваются на фискальной политике.

Ухудшение состояния государственных финансов вызывает у крупных инвесторов все большую обеспокоенность, пишет FT. В декабре компания-гигант рынка облигаций Pimco сообщила, что планирует сократить у себя долю долговых обязательств США с длительными сроками погашения, в том числе из-за «вопросов устойчивости долга».

Инвестор-миллиардер Рэй Далио в январе предупредил, что Великобритания рискует попасть в «долговую спираль смерти», если ей придется занимать все больше и больше в условиях распродажи облигаций.

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