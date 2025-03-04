Изнасилования детей и младенцев стали оружием в войне двух группировок

В Судане с начала 2024 года был зафиксирован по меньшей мере 221 случай изнасилования детей. Об этом, как сообщает CNN, говорится в свежем докладе ЮНИСЕФ, посвященном этой проблеме.

В документе говорится, что сексуализированное насилие в том числе над детьми стало оружием войны для двух группировок, борющихся за власть в стране — Суданских вооруженных сил (SAF) во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и военизированных Сил оперативной поддержки (RSF), которые возглавляет генерал Мохамед Хамдан Дагало.

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По данным ЮНИСЕФ, бойцы с обеих сторон массово насилуют детей во время захватов городов, а также атак на лагеря беженцев. Согласно отчету, среди тех, кто пережил сексуализированное насилие, было четверо годовалых детей, а еще 12 выживших были детьми в возрасте до 5 лет. Общая доля девочек среди жертв этих изнасилований составила 66%, а мальчиков 33%.

Авторы доклада подчеркивают, что им известно лишь о «малой части» случаев сексуализированного насилия в Судане, так как жертвы, их родственники и даже работники гуманитарных организаций часто не сообщают о таких случаях из-за культурных предрассудков и опасений мести со стороны насильников.

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Одна из жертв массового сексуализированного насилия по имени Омния рассказала ЮНИСЕФ, что вооруженные люди удерживали ее вместе с другими девочками в течение 19 дней. Все это время каждую ночь она слышала, как в соседней комнате насилуют детей, и стала думать о самоубийстве.

«После девяти вечера один из них с кнутом в руках открывал дверь, выбирал одну из нас и уводил в другую комнату. После этого я слышала крики и плач маленькой девочки, которую они насиловали. Жертвы возвращались только на рассвете в полуобморочном состоянии», — рассказала она.

С апреля 2023 года в ходе гражданской войны в Судане погибли по меньшей мере 28700 человек, а еще более 11 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.