Депутаты забросали трибуну парламента Сербии дымовыми шашками и устроили потасовку

Несколько депутатов на заседании парламента Сербии зажгли файеры и бросили в сторону трибуны дымовые шашки, сообщило агентство Reuters. Парламентарии показали свое несогласие с политикой правительства и поддержали протесты, которые продолжаются в стране с декабря, рассказали журналисты.

В начале заседания правящая коалиция во главе с Сербской прогрессивной партией большинством голосов утвердила повестку дня. Депутаты из оппозиционного меньшинства возражали с мест, а затем некоторые из них вскочили и устремились к президиуму с выступавшим спикером Аной Брнабич. Парламентарии вступили в потасовку с преградившими путь охранниками, пишет Reuters.

На записи трансляции заседания видно, что с самого начала заседания группа депутатов сидя держит плакаты «Всеобщая забастовка», «Ваши руки в крови», «Правда для убитых» и другие. Когда начинается потасовка, в сторону трибуны и президиума летят несколько дымовых шашек, один человек зажигает розовый фаер, еще один — белый, а двое депутатов растягивают баннер «Сербия встает, чтобы режим пал».

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После этого с мест, где сидит парламентское большинство, поднимаются несколько человек, разворачивая два флага Сербии. На трансляции видно, что спикер пытается вести заседание, кашляя. На время потасовки у трансляции пропадает звук. Когда звук возвращается, слышно, как выступающих представителей парламентского большинства несколько депутатов-оппозиционеров пытаются заглушить звуком дуделок и трещоток. Примерно через три часа после начала заседания два человека снова зажигают файеры, которые затем отбирает охрана зала.

На заседании 4 марта сербский парламент собирался рассмотреть закон об изменении финансирования университетов и о жилищных кредитах для студентов, уточнили журналисты Reuters. Парламент также должен был принять к сведению информацию об отставке премьер-министра Милоша Вучевича. Правящая коалиция изменила повестку, и это возмутило оппозицию, сообщили журналисты.

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После окончания потасовки спикер объявила, что в зале заседаний два депутата получили ранения, а одна из них перенесла инсульт и находится в критическом состоянии. Это Ясмина Обрадович из Сербской прогрессивной партии, уточнило Reuters. «Парламент продолжит работу и будет защищать Сербию», — заявила Брнабич участникам заседания.

Протесты начались в Сербии после случившегося 1 ноября обрушения крыши железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. Тогда под обломками козырька здания погибли 15 человек, несколько десятков получили ранения. Начавшиеся после этого демонстрации превратились в самую большую угрозу для правительства Сербии.