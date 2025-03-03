Ученые научились передавать вкус

Инженеры из США, Китая и Сингапура разработали «электронный язык» e-Taste — систему, позволяющую записывать, передавать и воспроизводить вкус того или иного продукта. Описание системы и результаты ее исследования ученые опубликовали в журнале Science Advances.

Вкусовой интерфейс e-Taste состоит из сенсора, который улавливает в пище или напитке вещества, отвечающие за вкус, и приемника, который воссоздает вкус на языке пользователя. За горький вкус в системе отвечает хлорид магния, соленый — поваренная соль, кислый — лимонная кислота, сладкий — глюкоза и умами — глутамат натрия.

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Сенсор «электронного языка» определяет концентрации пяти основных веществ, которые составляют вкус продукта, и передает эту информацию на приемник по беспроводной связи. В приемнике маленькие электромагнитные насосы проталкивают гели с веществами в нужной концентрации в трубочку, которая подает вещество на язык, объяснил The Guardian соавтор исследования Ичжэнь Цзя.

Ученым удалось успешно протестировать свою систему на добровольцах. В одном из экспериментов участникам предлагали расположить пять реальных растворов по тому, насколько кислыми они ощущаются на вкус. Потом участники получали вкус этих растворов через e-Taste и тоже должны были ранжировать кислотность. Результаты реальной и виртуальной дегустации кислых напитков совпали на 70 процентов.

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В следующем эксперименте участникам предложили определить вкусы лимонада, торта, жареного яйца, рыбного супа и кофе. Различить более сложные вкусы испытуемым удалось в 87 процентах случаев.

Исследователи полагают, что в будущем их технологию можно будет использовать в компьютерных играх, онлайн-шопинге, дистанционном обучении, контроле веса, сенсорном тестировании, реабилитации и в других областях.