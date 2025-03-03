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Мир

Умер спасший миллионы детей донор

13:18 03.03.2025

Умер один из самых плодовитых доноров крови в мире, чья уникальная плазма спасла жизни более двух миллионов младенцев. Австралийцу Джеймсу Харрисону было 88 лет, он скончался 17 февраля в доме престарелых в Новом Южном Уэльсе, пишет Би-би-си. 

В Австралии Харрисона называют «человеком с золотой рукой», а все из-за того, что в его крови есть редкие антитела, которые предотвращают резус-конфликт матери и плода, и используются для изготовления лекарства для беременных. 

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Австралиец начал сдавать кровь, когда ему было 18 лет, и продолжал делать это каждые две недели, пока ему не исполнился 81 год. Последний раз он сдавал плазму весной 2018 года, а затем врачи запретили ему это делать. Всего Харрисон сдал кровь рекордные 1173 раза за 61 год. В 2005 году он даже установил мировой рекорд по сдаче плазмы и удерживал титул до 2022 года, пока он не перешел к мужчине из США.

Служба крови Австралийского Красного Креста, которая отдала дань уважения Харрисону, сообщила, что он поклялся стать донором после переливания крови во время серьезной операции на грудной клетке, когда ему было 14 лет.

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Дочь Харрисона Трейси Меллоушип рассказала, что ее отец «очень гордится тем, что спас так много жизней без каких-либо затрат или боли». «Джеймс был рад услышать о многих семьях, подобных нашей, которые существовали благодаря его доброте», — добавила она. Меллоушип и двое внуков Харрисона также получили прививки, которые были сделаны с помощью его плазмы. 

Вакцина, которая предотвращает резус-конфликт матери и плода изготавливается из редкой плазмы доноров, таких как Харрисон. Он являлся одним из менее чем 50 человек в Австралии, которые являются носителями антител. По оценке Красного Креста, до 1967 года, когда изобрели лекарство, из-за резус-конфликта каждый год погибали тысячи детей в Австралии.

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