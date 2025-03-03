Трамп призвал американцев меньше беспокоиться о Путине

Президент США Дональд Трамп рассказал гражданам своей страны, о чем им следует и не следует беспокоиться. «Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну. Чтобы мы не закончили как Европа», — написал он в принадлежащей соцсети Truth Social.

Этот пост Трампа появился вскоре после публикации результатов свежего опроса, проведенного CBS News и YouGov, согласно которым 46% американцев считают, что в конфликте России и Украины Трамп поддержал Москву. При этом только 4% респондентов выразили уверенность, что президент США выступает на стороне Киева, а еще 43% полагают, что Трамп относится к России и Украине одинаково.

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Еще во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал закончить войну в Украине в самые короткие сроки. Однако если сначала он говорил, что сделает это за сутки, то, вступив в должность, сначала сказал, что для этого потребуются недели, затем месяцы, а в последний раз Трамп заявил, что для достижения мира нужен как минимум год.

При этом с приходом Трампа к власти отношения Вашингтона и Москвы заметно оживились. 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры с участием главы Госдепартамента США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергея Лаврова. Позже Трамп говорил, что встреча прошла «очень хорошо».

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В то же время отношения Вашингтона с Киевом заметно ухудшились. Так, Трамп заявил, что военная помощь США Украине была не безвозмездной и потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подписать соглашение, по которому Киев уступает Вашингтону права на доходы от добычи полезных ископаемых на общую сумму 500 миллиардов долларов. Зеленский отказался и тогда Трамп назвал его «имевшим скромный успех комиком», «диктатором без выборов» и обвинил его в начале войны с Россией.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для подписания доработанного варианта соглашения о редкоземельных металлах. Во время общения с журналистами в Овальном кабинете произошла перепалка между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Венсом, в ходе которой американцы обвинили украинского президента в неблагодарности, немотивированной ненависти к Путину и нежелании заключить мир. После этого Зеленский покинул Вашингтон, не подписав соглашения, а позже в его поддержку высказались несколько европейских лидеров.