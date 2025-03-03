«Самая популярная стримерша» атаковала забравшихся к ней грабителей

Популярная американская стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса рассказала на своей странице в соцсети Х, что она подверглась вооруженному ограблению, во время которого, вероятно, выстрелила в одного из грабителей.

По словам стримерши, грабители проникли к ней в дом и вытащили ее из кровати. Они приставили к ее голове пистолет и потребовали разблокировать телефон. Amouranth утверждает, что нападавшие хотели получить доступ к ее криптокошельку. Однако вместо того, чтобы отдать им криптовалюту, блогерша написала об ограблении в соцсеть Х.

Итоги премии «Оскар-2025» Фильм «Анора» стал главным триумфатором, но Юра Борисов остался без личной награды Мир 8 минут чтения

Amouranth добавила, что один из грабителей ударил ее пистолетом, но девушке удалось выхватить пистолет и выстрелить в одного из напавших на нее людей. «Я вся в крови, но только часть из нее моя. Я вам расскажу [о произошедшем] позже, но теперь я в безопасности», — написала стримерша. Она также выложила видео, на котором видны полицейские машины около ворот ее дома.

В октябре прошлого года блогерша рассказала о преследовании. По ее словам, неизвестный фотографировал ее дом. Также в один из дней, когда Amouranth возвращалась домой, она заметила за собой слежку: за девушкой ехала машина, которая остановилась перед воротами ее дома. Из автомобиля вышел мужчина и начал странно себя вести.

Врачи настаивали на аборте, но я все равно родила Они ожидали, что ребенок умрет при родах или останется инвалидом. Но с моей дочерью все в порядке Общество 6 минут чтения

В ноябре прошлого года Amouranth показала свой криптокошелек, на котором в тот момент лежало 211 биткоинов общей стоимостью более 20 млн долларов. По данным Forbes, в 2023 году блогерша заработала 15 миллионов долларов. В 2021 году она получила награду Twitch в номинации «самая известная девушка-стример».

Телеграм-канал «Осторожно, новости» отмечает, что Amouranth стала популярна в России после ее коллаборации с блогером Ильей Мэддисоном.

