Жозеп Боррель назвал утечки на российских газопроводах результатом намеренных действий. ЦРУ предупреждало Германию о возможной диверсии еще летом

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что утечки на российских газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» не случайность.

«Все доступные данные указывают на то, что инциденты на "Северных потоках" были преднамеренными. ЕС поддерживает проведение расследования случившегося», — написал Боррель в своем твиттере.

Между тем, как пишет германское издание Der Spiegel, Центральное разведывательное управление США предупредило власти Германии о возможной диверсии на газопроводах системы «Северный поток» еще летом.

Официальные представители Германии отказались комментировать эту информацию, но оговорились, что в Берлине склоняются к тому, что это была целенаправленная атака на газопроводы.

В свою очередь, власти США тоже пока официально не подтверждают версию саботажа на «Северном потоке». Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, вывод газопроводов из строя «не соответствует ничьим интересам», а расследование инцидента необходимо довести до конца.

В ночь на 26 сентября компания-оператор «Северного потока» Nord Stream AG заявила о резком падении давления в обеих нитках газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год. То же самое произошло с одной из двух ниток газопровода «Северный поток-2».

Тогда же шведские сейсмологи зафиксировали в районе утечек из газопровода серию взрывов и заявили, что авария не была результатом землетрясения или оползня. В свою очередь, морское управление Дании выявило утечку у берегов острова Борнхольм и запретило судоходство в 5-мильной зоне этого места.

Тогда же в сети распространились кадры, на которых видно выход на поверхность в районе аварии пузырей газа диаметром в сотни метров.

В Украине случившееся назвали российской диверсией с целью посеять панику в странах Европы.

Источники: Жозеп Боррель, Der Spiegel

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