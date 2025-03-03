Молодость перестала быть одним из самых счастливых периодов жизни

Кризис среднего возраста уходит в прошлое, теперь люди все чаще испытывают наибольшую неудовлетворенность в молодости, а потом их уровень счастья неуклонно растет. К такому выводу пришли психолог Джин Твенге и экономист Дэвид Бланчфлауэр в исследовании благополучия жителей шести англоязычных стран, сделанном по заказу ООН, сообщает The Guardian.

Ученые из Национального бюро экономических исследований США исследовали удовлетворенность жизнью среди жителей Великобритании, Ирландии, Канады, Австралии, Новой Зеландии и США. Опрос показал, что за последнее десятилетие снизился уровень счастья среди молодежи — особенно среди девушек.

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«Я не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что у вас абсолютный глобальный кризис. Молодежь в глубоком замешательстве и беде. И вопрос в том, что нам с этим делать? И мы не знаем», — прокомментировал исследование бывший политик Банка Англии Дэвид Бланчфлауэр. Он предупредил, что «крах благополучия молодежи» может серьезно повлиять на социальные и экономические процессы в будущем.

Авторы исследования отметили, что раньше график среднего уровня счастья в течение всей жизни имел U-образную форму: относительно беззаботная юность сменялась более трудным средним возрастом, а ближе к старости уровень счастья постоянно рос. У новых поколений ученые выявили кризис в молодости, из-за которого кривая счастья постоянно растет с возрастом.

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«U-образная зависимость благосостояния от возраста, существовавшая в этих странах, теперь исчезла, уступив место кризису благосостояния среди молодежи», — подчеркнули авторы исследования.

Исследователи связали это изменение с растущим кризисом психического здоровья у молодежи, а также заметили, что оно совпало с ростом популярности смартфонов и социальных сетей.