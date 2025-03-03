EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Молодость перестала быть одним из самых счастливых периодов жизни

18:19 03.03.2025

Кризис среднего возраста уходит в прошлое, теперь люди все чаще испытывают наибольшую неудовлетворенность в молодости, а потом их уровень счастья неуклонно растет. К такому выводу пришли психолог Джин Твенге и экономист Дэвид Бланчфлауэр в исследовании благополучия жителей шести англоязычных стран, сделанном по заказу ООН, сообщает The Guardian.

Ученые из Национального бюро экономических исследований США исследовали удовлетворенность жизнью среди жителей Великобритании, Ирландии, Канады, Австралии, Новой Зеландии и США. Опрос показал, что за последнее десятилетие снизился уровень счастья среди молодежи — особенно среди девушек.

Итоги премии «Оскар-2025» 
Итоги премии «Оскар-2025» 
Фильм «Анора» стал главным триумфатором, но Юра Борисов остался без личной награды
Мир8 минут чтения

«Я не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что у вас абсолютный глобальный кризис. Молодежь в глубоком замешательстве и беде. И вопрос в том, что нам с этим делать? И мы не знаем», — прокомментировал исследование бывший политик Банка Англии Дэвид Бланчфлауэр. Он предупредил, что «крах благополучия молодежи» может серьезно повлиять на социальные и экономические процессы в будущем.

Авторы исследования отметили, что раньше график среднего уровня счастья в течение всей жизни имел U-образную форму: относительно беззаботная юность сменялась более трудным средним возрастом, а ближе к старости уровень счастья постоянно рос. У новых поколений ученые выявили кризис в молодости, из-за которого кривая счастья постоянно растет с возрастом.

Девушка рассказывала, что якобы ушла из науки в OnlyFans-модели
Девушка рассказывала, что якобы ушла из науки в OnlyFans-модели
В интернете предполагают, что она — продукт AI и рекламный проект OnlyFans
Интернет и мемы12 минут чтения

«U-образная зависимость благосостояния от возраста, существовавшая в этих странах, теперь исчезла, уступив место кризису благосостояния среди молодежи», — подчеркнули авторы исследования. 

Исследователи связали это изменение с растущим кризисом психического здоровья у молодежи, а также заметили, что оно совпало с ростом популярности смартфонов и социальных сетей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования