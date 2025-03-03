В Британии украли медвежонка Паддингтона

В Великобритании арестовали двух 22-летних мужчин, которые, предположительно, украли и разбили статую знаменитого медвежонка Паддингтона, установленную в родном городе создателя персонажа. Об этом пишет The Independent.

Статуя медвежонка Паддингтона, сидящего на скамейке в красной шляпе и синем пальто с любимым сэндвичем с апельсиновым джемом в руках, была установлена в родном городе создателя персонажа Майкла Бонда — Ньюбери, графство Западный Беркшир. Ее установили в октябре 2024 года в честь выхода фильма «Приключения Паддингтона 3».

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По данным полиции, в ночь на 2 марта неизвестные украли статую и разбили ее пополам. Член парламента от либерал-демократов в Ньюбери Ли Диллон назвал произошедшее «душераздирающим актом вандализма». По его словам, скульптура медвежонка «приносила обществу много радости».

«Вчера я пришел к статуе, чтобы сфотографироваться там со своей семьей. Это бесчувственное разрушение скульптуры так разочаровывает», — написал он на своей странице в Х.

По данным The Independent, следователи провели расследование и нашли двух подозреваемых в совершении преступления. «Я рад, что мы арестовали двух человек и нашли статую, которую мы теперь будем беречь, мы поддержим ее восстановление на законном месте на улице Нортбрук», — рассказал следователь Алан Хоккетт из отдела полиции Ньюбери.

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Он добавил, что в настоящее время «Паддингтон направляется в полицейский участок Ньюбери, чтобы насладиться долгожданным сэндвичем с мармеладом».

Медвежонок Паддингтон — это культовый персонаж, созданный британским писателем Майклом Бондом. Согласно сюжету произведения, медвежонок переезжает из Перу в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим английским джентльменом. По мотивам книг о Паддингтоне было снято несколько телесериалов и три части полнометражных комедийных фильмов.



