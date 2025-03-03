Блогершу Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

Елену Блиновскую, популярную российскую блогершу, получившую известность благодаря своим «Марафонам желаний», приговорили к пяти годам лишения свободы. Обвинение вменяло ей неуплату налогов, отмывание средств и незаконное дробление бизнеса. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственного корреспондента в зале Савеловского районного суда Москвы.

По его словам, судья также запретил Блиновской заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет после отбытия срока, оштрафовал ее на миллион рублей, а также обратил в доход государства 587 миллионов рублей и длинный список движимого и недвижимого имущества Блиновской, которое ранее было арестовано.

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В ходе процесса обвинение просило приговорить блогершу к шести годам лишения свободы. В свою очередь, Блиновская заявила, что признает вину и раскаивается, и попросила назначить ей наказание несвязанное с лишением свободы или отсрочить исполнение наказания до достижения совершеннолетия ее детьми.

Как утверждало обвинение, Блиновская, пособником которой выступил ее муж Алексей, уклонилась от уплаты налогов с физического лица в размере 906 миллионов рублей и легализовала 706 миллионов рублей. После предъявления обвинения Блиновский заключил контракт и уехал на фронт в Украину, где, по данным основателя проекта Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, служил в подразделении «для блатных».

Весной 2023 года блогершу задержали при попытке выехать в Беларусь. Суд поместил ее под домашний арест, однако позже мера пресечения была изменена, и Блиновскую заключили под стражу в СИЗО. Поводом для этого стала новогодняя вечеринка, которую Блиновская устроила вопреки условиям домашнего ареста. Позже Блиновская подала заявление о банкротстве, которое суд удовлетворил в ноябре 2024 года.