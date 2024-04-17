Муж Блиновской отправился на фронт в подразделение для «блатных»

Муж обвиненной в неуплате налогов и отмывании средств блогерши Елены Блиновской Алексей отправился служить на фронт в подразделение для «блатных». Об этом основатель проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев рассказал в очередной сводке о войне в Украине на ютьюб-канале журналиста Майкла Наки.

По словам Левиева, речь идет о подразделении «Барс Каскад». «Оно было специально создано под всяких блатных, известных политически людей, у которых в паспорте правильная фамилия, которая нужна для того, чтобы ты мог где-нибудь у себя на родине публично заявить, что отправляешься на войну, воевать, постоять за родину, а в итоге даже близко к фронту никогда не окажешься. Посидишь где-нибудь там в тылу, попьешь чаек, вернешься, уже с медалькой и званиями и дальше пойдешь строить свою политическую карьеру как участник войны», — сказал он.

В том же подразделении, по словам Левиева, «служит» и бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Ранее в сети распространились фото, на котором Блиновский и Пашаев пьют чай «в зоне СВО».

13 апреля стало известно, что Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны и отправится на фронт в Украину. Как утверждал телеграм-канал Shot, на такой шаг он решился, чтобы «избежать потери своего последнего бизнеса», реабилитироваться и попытаться «вызволить супругу из СИЗО».

По данным канала, финансовое положение Блиновских после ареста счетов и недвижимости, а также начала банкротства нескольких принадлежащих им компаний, находится на грани краха.

Позже новый «сослуживец» Блиновского Эльман Пашаев сообщил, что тот будет служить в подразделении, которое занимается сборкой беспилотников для нужд боевых подразделений.

Автора «марафона желаний» Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года по подозрению в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей, а также легализации преступных доходов на сумму в 700 миллионов рублей.

Изначально суд назначил Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста, однако после того, как перед Новым годом она устроила домашнюю вечеринку, ее отправили в СИЗО. Самого Алексея Блиновского обвиняют в пособничестве в неуплате налогов и отмывании доходов. До отправки на фронт он находился под запретом определенных действий.

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