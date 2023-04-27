Силовики задержали популярную блогерку и автора «марафонов желаний» Елену Блиновскую. Против нее возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей

Силовики задержали популярную блогерку и автора «марафонов желаний» Елену Блиновскую. Об этом сообщили в Следственном комитете. Там уточнили, что она пыталась выехать на арендованном автомобиле из России в Беларусь, откуда планировала вылететь за границу, для чего заранее приобрела авиабилеты.

Как заявили в СК, против Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

«По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему “дробления” бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций», — говорится в пресс-релизе СК.

Как сообщается, по месту жительства Блиновской проходят обыски, а следствие намерено просить суд об отправке ее под домашний арест.

Наибольшую известность Блиновская получила, как автор «марафонов желаний», которые, как утверждалось, должны были помочь их участникам исполнить свои мечты, наладить личную жизнь и улучшить финансовое положение.

На ее инстаграм на момент задержания были подписаны более пяти миллионов человек. В 2020 году, по оценкам Forbes, аудитория «марафонов желаний» Блиновской составляла 100 тысяч человек, а выручка бизнеса — 330 миллионов рублей. При этом блогерку часто критиковали, называя ее «инфоцыганкой», которая торгует низкокачественными тренингами личностного роста.

Ранее силовики обвинили в неуплате налогов двух других популярных российских блогерок Александру Митрошину и Валерию Чекалину. Как утверждает следствие, они недоплатили в бюджет налогов на сотни миллионов рублей.

Источник: Следственный комитет

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