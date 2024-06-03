Создательница «марафонов желаний» объявила о банкротстве

Популярная блогерка и создательница «марафонов желаний» Елена Блиновская, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств, подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные в картотеке суда.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года по подозрению в неуплате налогов на сумму более 900 миллионов рублей, а также легализации преступных доходов на сумму в 700 миллионов рублей. На последнем заседании суда, где рассматривалась ее жалоба на продление ареста, защита сообщила, что Блиновская оплатила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей.

Сначала суд отправил Блиновскую под домашний арест, однако после того как она устроила домашнюю вечеринку, меру пресечения ей изменили, заключив под стражу.

Вместе с Блиновской обвиняемым по этому уголовному делу является ее муж Алексей. 13 апреля стало известно, что он подписал контракт с Минобороны и отправится на фронт в Украину. Как утверждал телеграм-канал Shot, на такой шаг он решился, чтобы «избежать потери своего последнего бизнеса», реабилитироваться и попытаться «вызволить супругу из СИЗО».

Позже основатель проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев утверждал, что Блиновский служит в специальном подразделении «для блатных», которое не принимает участия в войне. В свою очередь, агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало, что он не появляется по месту службы и не выполняет боевых задач.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.