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Мир

Молодые люди отдыхают от шума в реальном мире с помощью ASMR-видео

12:43 03.03.2025

Молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет, которые чаще остальных устают от внешнего шума и живого общения, успокаиваются за просмотром ASMR-видео в социальных сетях. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование агентства Revealing Reality, которое изучает поведение людей.

По данным газеты, агентство провело исследование среди 2000 человек из Великобритании и изучило феномен ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) — это реакция организма на определенные звуковые и зрительные сигналы, вызывающая ощущение покалывания на коже головы и приводящие к глубокому расслаблению и спокойствию. 

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Исследователи отметили, что в настоящее время YouTube и TikTok заполнены тысячами подобных видео, в которых создатели ASMR взаимодействуют со слаймом, изображают процесс плетения волос зрителя, шепчут в микрофон ласковые слова или «разрисовывают объектив камеры слюной», чтобы вызвать эти «покалывания». Именно с помощью ASMR-роликов молодые люди в возрасте от 18 до 44 лет пытаются успокоиться и расслабиться, говорят авторы документа. 

В ходе исследования было обнаружено, что более молодое поколение считает живое общение и шумные публичные места, как «перегрузку для восприятия». Так, 47 % людей в возрасте 25-34 лет рассказали, что чувствуют себя «подавленными» в шумных и оживленных местах, таких как торговые центры или вокзалы. Для сравнения, на шум в общественных местах пожаловались только 35 % британцев в возрасте 55-64 лет.

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Согласно опросу, еще 39% людей в возрасте 18-24 лет заявили, что чувствуют потребность изолироваться от шума, например, используя наушники с шумоподавлением в общественных местах. Сообщается, что молодые люди все чаще предпочитают общаться онлайн, а не лично, и работать в одиночестве, а не в окружении других людей. 

Исследование проводилось на фоне роста числа молодых людей, обращающихся к аудиологам с проблемами восприятия звуков. Ранее Би-би-си писало, что такие проблемы могут быть связаны с чрезмерным использованием наушников с шумоподавлением.

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