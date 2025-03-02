На Луну впервые успешно сел коммерческий модуль

Компания Firefly Aerospace сумела осуществить первую в истории успешную посадку модуля, созданного коммерческой компанией, сообщает Bloomberg. Его исследовательская миссия продлится около двух недель, а на Земле уже успели получить новую фотографию с Луны.
Это второй модуль частной компании, который приземляется на спутнике Земли — первой такую доставку осуществила компания Intuitive Machines. Но в процессе посадки модуль упал на бок, и исследовательское оборудование на его борту было повреждено. Из-за этого, как сообщает издание Naked Science, компания не смогла выполнить штатный план исследований.
Приземлившийся модуль полностью сконструирован и построен специалистами частной компании, в его создании не принимали участие специалисты из агентства NASA. Находящийся на борту аппарат проанализирует электрические и магнитные поля, а также тепловые потоки Луны. Для этого он оборудован буром, позволяющим погрузиться в лунный грунт.
6 марта на Луне планируется посадка еще одного модуля от Intuitive Machines, а еще через несколько недель — от японской компании Ispace. Эта компания также ранее запускала свой лунный модуль, но в 2023 он разбился при посадке. 26 февраля принадлежащая Илону Маску компания SpaceX отправила на Луну прыгающий модуль для поиска воды на спутнике.
Никки Фокс, главный научный сотрудник NASA, в беседе с журналистами Euronews заметил, что агентство планирует довести количество удачных посадок частных модулей на Луне до двух в год. При этом, как отмечает Фокс, в NASA понимают, что часть миссий будут неуспешными. Именно агентство финансирует отправку модулей с Земли и оплачивает оборудование, которое находится на их бортах.