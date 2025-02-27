SpaceX отправила на Луну прыгающий модуль для поиска воды

Принадлежащая миллиардеру Илону Маску компания Space X успешно запустила к Луне посадочный аппарат модели Nova-C под названием Athena. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

В агентстве уточнили, что запуск был произведен с мыса Канаверал в американском штате Флорида 26 февраля в 19:16 по местному времени. За пределы земной атмосферы аппарат вывела ракета-носитель Falcon 9. Согласно полетной программе аппарат должен совершить посадку на лунную поверхность на плато Монс Мутон в районе Южного полюса спутника Земли 6 марта. После этого модуль должен проработать около десяти земных суток.

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Как сообщается, в ходе своей миссии Athena будет собирать данные для NASA и тестировать технологии для будущих пилотируемых полетов человека на Луну. Среди оборудования, которым экипирован модуль, бур Trident, способный брать пробы грунта с глубины до одного метра под лунной поверхностью, а также масс-спектрометр MSolo, который будет проводить анализы газов и взятых проб грунта. Кроме того, Athena доставит на Луну первую станцию сотовой связи. Это будет передатчик Nokia формата 4G.

После посадки на лунную поверхность Athena также запустит мини-хоппер Micro Nova Hopper. Особенность этого аппарата заключается в том, что он перемещается прыжками. Планируется, что он направится к Кратеру H, который находится на темной стороне спутника Земли примерно в одном километре от предполагаемой точки посадки Athena. Миссия Micro Nova Hopper заключается в поисках следов воды и летучих веществ.

Athena станет уже вторым лунным модулем компании Intuitive Machines, запущенным к Луне. В феврале в районе кратера Малаперт А совершил посадку модуль Odysseus этой же компании.