Владельца вулкана передумали наказывать за его извержение

Верховный суд отменил приговор туристической компании Whakaari Management Limited (WML), владельцу новозеландского вулкана, извержение которого произошло в 2019 году и стало причиной гибели 22 человек. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, в 2023 году WML признали виновной в неспособности обеспечить безопасность посетителей. Компанию оштрафовали на сумму более миллиона новозеландских долларов (около 560 тысяч долларов США). Им также было предписано выплатить 4,8 миллиона новозеландских долларов в качестве возмещения ущерба жертвам.

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Однако после апелляции Высокий суд постановил, что компания владеет только землей и не несет ответственности за безопасность людей.

Белый остров, также известный под своим названием на языке маори — Вакаари, является самым активным вулканом Новой Зеландии. Он подавал признаки вулканической активности в течение нескольких недель до извержения, во время которого погибла почти половина находящихся там людей. Большинство из них были туристами, в том числе 17 из Австралии и трое из США. Еще 25 человек получили ранения, многие из них получили сильные ожоги.

Судья Высокого суда Саймон Мур заявил, что компания не несла ответственности за то, что происходило на острове. В то же время он добавил, что он «не оставил без внимания боль и горе пострадавших семей».

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По данным Би-би-си, это дело стало крупнейшим в своем роде, возбужденным новозеландским регулирующим органом Worksafe NZ. Всего обвинения были предъявлены 13 фигурантам, в том числе компании WML, которой владеют братья Джеймс, Эндрю и Питер Баттл.