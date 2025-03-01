EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Владельца вулкана передумали наказывать за его извержение

00:44 01.03.2025

Верховный суд отменил приговор туристической компании Whakaari Management Limited (WML), владельцу новозеландского вулкана, извержение которого произошло в 2019 году и стало причиной гибели 22 человек. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, в 2023 году WML признали виновной в неспособности обеспечить безопасность посетителей. Компанию оштрафовали на сумму более миллиона новозеландских долларов (около 560 тысяч долларов США). Им также было предписано выплатить 4,8 миллиона новозеландских долларов в качестве возмещения ущерба жертвам.

«Дипломатическая катастрофа»
«Дипломатическая катастрофа»
Между Трампом и Зеленским во время переговоров произошла перепалка
Мир7 минут чтения

Однако после апелляции Высокий суд постановил, что компания владеет только землей и не несет ответственности за безопасность людей. 

Белый остров, также известный под своим названием на языке маори — Вакаари, является самым активным вулканом Новой Зеландии. Он подавал признаки вулканической активности в течение нескольких недель до извержения, во время которого погибла почти половина находящихся там людей. Большинство из них были туристами, в том числе 17 из Австралии и трое из США. Еще 25 человек получили ранения, многие из них получили сильные ожоги.

Судья Высокого суда Саймон Мур заявил, что компания не несла ответственности за то, что происходило на острове. В то же время он добавил, что он «не оставил без внимания боль и горе пострадавших семей».

Последняя казненная женщина Великобритании
Последняя казненная женщина Великобритании
Она отомстила своему любовнику за побои и прерванную беременность, выстрелив в него шесть раз. Тысячи граждан требовали помиловать ее
Криминал12 минут чтения

По данным Би-би-си, это дело стало крупнейшим в своем роде, возбужденным новозеландским регулирующим органом Worksafe NZ. Всего обвинения были предъявлены 13 фигурантам, в том числе компании WML, которой владеют братья Джеймс, Эндрю и Питер Баттл.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования