СМИ: США могут прекратить поставки военной помощи Украине

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность полного прекращения поставок любой военной помощи Украине, сообщает The Washington Post со ссылкой на слова одного из представителей Белого Дома.

В этом случае Украина больше не будет получать радары, транспортные средства, боеприпасы и ракеты от США. Как сообщает The New York Times, Трамп может отменить отправку помощи, согласованной еще предыдущим президентом США Джо Байденом и уже ожидающей отправки. Это решение может быть принято «в ближайшее время».

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Как отмечает The Washington Post, администрация Трампа рассматривает такой шаг в качестве реакции на словесную перепалку между президентом Украины Владимиром Зеленским, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и самим Трампом, которая произошла в Белом Доме 28 февраля. Администрация Белого дома посчитала поведение Зеленского «неуважительным», а самого Зеленского «не готовым к миру».

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Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News заявила, что США больше не будут «просто выписывать пустые чеки» на ведущуюся вдалеке от территории США войну. В ходе интервью она не ответила на вопрос о том, была ли окончательна отменена сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам. Левитт лишь уточнила, что подписание действительно готовилось после встречи Зеленского, Трампа и Вэнса, но было отменено.

Ранее новостной ресурс NBC News со ссылкой на источники в Госдепартаменте США также сообщил, что на этой неделе США уже прекратили поддерживать Украину в восстановлении ее энергетической инфраструктуры. Источники также заявили журналистам, что в Украине значительно сокращено присутствие USAID — из 64 сотрудников агентства в стране останутся только восемь. По их мнению, эти меры сделают энергосистему страны уязвимой во время российских ракетных атак.