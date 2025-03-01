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Мир

СМИ: США могут прекратить поставки военной помощи Украине

11:42 01.03.2025

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность полного прекращения поставок любой военной помощи Украине, сообщает The Washington Post со ссылкой на слова одного из представителей Белого Дома.

В этом случае Украина больше не будет получать радары, транспортные средства, боеприпасы и ракеты от США. Как сообщает The New York Times, Трамп может отменить отправку помощи, согласованной еще предыдущим президентом США Джо Байденом и уже ожидающей отправки. Это решение может быть принято «в ближайшее время».

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Как отмечает The Washington Post, администрация Трампа рассматривает такой шаг в качестве реакции на словесную перепалку между президентом Украины Владимиром Зеленским, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и самим Трампом, которая произошла в Белом Доме 28 февраля. Администрация Белого дома посчитала поведение Зеленского «неуважительным», а самого Зеленского «не готовым к миру».

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Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News заявила, что США больше не будут «просто выписывать пустые чеки» на ведущуюся вдалеке от территории США войну. В ходе интервью она не ответила на вопрос о том, была ли окончательна отменена сделка между США и Украиной по редкоземельным металлам. Левитт лишь уточнила, что подписание действительно готовилось после встречи Зеленского, Трампа и Вэнса, но было отменено.

Ранее новостной ресурс NBC News со ссылкой на источники в Госдепартаменте США также сообщил, что на этой неделе США уже прекратили поддерживать Украину в восстановлении ее энергетической инфраструктуры. Источники также заявили журналистам, что в Украине значительно сокращено присутствие USAID — из 64 сотрудников агентства в стране останутся только восемь. По их мнению, эти меры сделают энергосистему страны уязвимой во время российских ракетных атак.

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