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Мир

СМИ: российские чиновники стали звонить американским компаниям и предлагать вернуться в Россию

21:19 28.02.2025

После того, как Россия и США провели переговоры по войне в Украине в Саудовской Аравии, неназванный российский чиновник позвонил в одну из крупнейших американских транснациональных корпораций и предложил обсудить возвращение в Россию. Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет издание, чиновник сообщил, что планируется встреча, на которой российское правительство хотело поднять вопрос о возвращении зарубежных компаний. Название американской корпорации не называется.

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Financial Times отмечает, что на фоне возобновления политического взаимодействия между Россией и США экономические отношения между странами стали «ключевым фактором восстановления связей». Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с США в добыче полезных ископаемых на оккупированных территориях Украины, и что американские компании могли бы «хорошо заработать» на добыче алюминия в России.

Дэвид Лорелло, партнер юридической фирмы Covington & Burling, заявил, что Кремль «предлагает Соединенным Штатам экономические возможности разрешения войны». Лднако некоторые руководители западных компаний и их советники по России заявили, что преждевременно ожидать возвращения крупных иностранных брендов. 

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Кроме того, Financial Times пишет, что любые возвращающиеся в Россию компании столкнутся с серьезными препятствиями, включая возросшую местную конкуренцию и неопределенную правовую среду в стране, которая продолжает вести войну и на которую наложены санкционные ограничения.

Однако, по данным издания, немногие западные корпорации полностью исключают возможность возвращения своего бизнеса на российский рынок. Большинство из них во время ухода из России оставили возможность выкупить свои доли обратно.

Financial Times отмечает, что за последние две недели прокремлевские СМИ неоднократно писали, что крупные бренды, например, Zara и Uniqlo, Coca-Cola, Visa и Mastercard активно изучают возможность возвращения. В то же время ни одна из этих компаний публично не подтвердила эти планы, а источники, близкие к корпорациям, заявили, что никаких конкретных планов по немедленному их возвращению на рынок нет.

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