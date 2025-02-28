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Мир

В Германии ждут возвращения российского газа

23:52 28.02.2025

Некоторые промышленные предприятия на востоке Германии готовятся к возвращению российского газа в Европу. Такие ожидания обусловлены переговорами США и России по войне в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, Европа в течение трех лет предпринимала различные шаги по отказу от российского газа, и последствия этого решения в наибольшей степени ощущались в Германии. Так, растущие цены на энергоносители уже затормозили экономический рост и вынудили некоторых производителей перенести производство за границу.

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«Если мир будет достигнут, то мы, конечно, должны гарантировать, что и другой ущерб, нанесенный этим конфликтом, будет устранен», — заявил Кристиан Гюнтер, управляющий директор химического парка Лойна на востоке Германии. Он считает, что возврат к поставкам российского газа «был бы логичным следствием».

Bloomberg пишет, что в случае успешного посредничества Дональда Трампа в переговорах перекрытые поставки газа в Европу могут возобновиться, несмотря на то, что это может оказаться «политически неприятным» для некоторых стран Европы. По данным издания, транзит газа может проходить через территорию Украины или по неповрежденному участку «Северного потока» по дну Балтийского моря.

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«Если мы сможем достичь мира и построить долгосрочные доверительные отношения, чтобы Россия не угрожала Европе, мы также должны быть открыты для обсуждения будущих поставок российского газа. Я считаю, что было бы неправильно навсегда исключить возобновление поставок», — заявил немецкий политик Свен Шульце.

Представитель Министерства экономики Германии отказался напрямую комментировать предположения о возобновлении поставок российского газа. Bloomberg также пишет, что возобновление поставок российского газа — не такой простой шаг. К примеру, один из регионов Германии перешел к установке большего количества терминалов СПГ и заключил соглашения на получение танкерного топлива от мировых производителей от США до Объединенных Арабских Эмиратов.

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