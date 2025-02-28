Связанные с Россией телеграм-каналы предлагали людям деньги за преступления в Европе

Сеть телеграм-каналов, которая предположительно связана с Россией, призывает жителей Великобритании совершать нападения на мечети и мусульман за вознаграждение в виде криптовалюты. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование британских правозащитных организаций.

«Те, кто создаст самое красивое граффити на мечетях, получат подарок от нашего движения. 100 фунтов стерлингов (11,2 тысячи рублей, — прим. «Холода») в любой криптовалюте», — говорится в сообщении одного из телеграм-каналов.

По данным газеты, эти телеграм-каналы уже связывали со случаями нанесения исламофобских граффити на мечети и школы в Лондоне в начале этого месяца. Отмечается, что эти инциденты расследуются полицией.

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Каналы также распространяли PDF-файлы с инструкциями по изготовлению бомб и чертежи для 3D-печати оружия, пишет газета. Кроме прочего, на улицах Великобритании появились плакаты с QR-кодами этих групп в Telegram и TikTok.

Тревогу у правозащитных организаций, как отмечается, вызвали явные призывы к нападениям с ножами, которые распростространяются в течение последних недель. В связи с этим, британская правозащитная организация Hope Not Hate, которая борется с расизмом, обратилась в антитеррористическое подразделение полиции и Министерство внутренних дел Великобритании.

«С учетом сообщений о предыдущих попытках России завербовать в Великобритании группы для совершения преступлений, мы обеспокоены тем, что эта сеть может использоваться для вербовки и подготовки людей к насильственным действиям», — заявил старший научный сотрудник Hope Not Hate Грегори Дэвис.

Он предполагает, что люди, которые управляют этой сетью, различными способами пытаются «установить прямые контакты с британскими ультраправыми активистами» на платформе, чтобы в частном порядке «подтолкнуть их к совершению террористического акта».

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Глава британской организации Tell Mama Иман Атта, которая отслеживает преступления на почве ненависти к евреям и мусульманам, заявила, что обратилась в полицию и передала ей информацию об этих телеграм-каналах.

«В мусульманских общинах ощущается тревога и обеспокоенность за свою безопасность, особенно с учетом того, что через несколько дней начинается Рамадан», — сказала она.

В качестве доказательств связи этой сети с Россией правозащитники приводят скриншоты аккаунта одного из администраторов в соцсети X, в котором установлен русский язык и московский часовой пояс, использование кириллицы в некоторых публикациях каналов, а также антиукраинские сообщения.