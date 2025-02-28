Американцам предложили жаловаться на навязывание равенства и инклюзивности в школах

Министерство образования США объявило о запуске портала под названием «End DEI», на котором общественность может пожаловаться на продвижение политики разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, equity, and inclusion) в государственных школах. Об этом пишет агентство Reuters.

«Министерство образования США запустило портал EndDEI.Ed.Gov, где родители, студенты, учителя и другие представители общественности смогут сообщать о случаях дискриминации по расовому или гендерному признаку в школах, финансируемых из государственного бюджета», — говорится в заявлении ведомства.

Для того, чтобы оставить жалобу, любой желающий должен указать свой адрес электронной почты, название школы, а также описать подробности ситуаций, «вызывающих обеспокоенность». Министерство образования отмечает, что будет изучать все поступившие обращения и решать, какие из них необходимо расследовать.

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Над запуском сервиса работала, в том числе, Тиффани Джастис — сооучредительница консервативной организации Moms for Liberty, которая выступает против школьных программ по поддержке прав ЛГБТК+ и этнических меньшинств.

«На протяжении многих лет родители умоляли школы сосредоточиться на обучении детей практическим навыкам, таким как чтение, письмо и математика, вместо того чтобы продвигать критическую теорию, мошенническое сексуальное воспитание и раскольническую идеологию. Однако их опасения игнорировались, над ними насмехались», — цитирует активистку Минобразования.

По словам Джастис, запуск портала демонстрирует, что «Министерство образования президента Трампа возвращает власть в руки родителей».

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По данным агентства, сервис запустили на фоне попыток администрации президента США Дональда Трампа «свернуть все инициативы в области политики разнообразия, равенства и инклюзивности». В Reuters напомнили, что Трамп издавал различные указы, направленные против политики DEI, как в федеральных учреждениях, так и в частном секторе.

В начале этого месяца, как отмечается, администрация Трампа пригрозила сократить финансирование учебных заведений, если они продолжат внедрять программы DEI. На то, чтобы пересмотреть внутреннюю политику образовательных учреждений, Трамп выделил срок в 14 дней, который уже истекает, пишет агентство.



