EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Американцам предложили жаловаться на навязывание равенства и инклюзивности в школах

15:31 28.02.2025

Министерство образования США объявило о запуске портала под названием «End DEI», на котором общественность может пожаловаться на продвижение политики разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, equity, and inclusion) в государственных школах. Об этом пишет агентство Reuters.

«Министерство образования США запустило портал EndDEI.Ed.Gov, где родители, студенты, учителя и другие представители общественности смогут сообщать о случаях дискриминации по расовому или гендерному признаку в школах, финансируемых из государственного бюджета», — говорится в заявлении ведомства.

Для того, чтобы оставить жалобу, любой желающий должен указать свой адрес электронной почты, название школы, а также описать подробности ситуаций, «вызывающих обеспокоенность». Министерство образования отмечает, что будет изучать все поступившие обращения и решать, какие из них необходимо расследовать.

Я уехал из России в Израиль и начал жизнь с нуля
Я уехал из России в Израиль и начал жизнь с нуля
Раньше я работал в «Роснефти», и у меня все было. А теперь два раза поменял страну, строю карьеру заново и доволен этим
Общество8 минут чтения

Над запуском сервиса работала, в том числе, Тиффани Джастис — сооучредительница консервативной организации Moms for Liberty, которая выступает против школьных программ по поддержке прав ЛГБТК+ и этнических меньшинств.

«На протяжении многих лет родители умоляли школы сосредоточиться на обучении детей практическим навыкам, таким как чтение, письмо и математика, вместо того чтобы продвигать критическую теорию, мошенническое сексуальное воспитание и раскольническую идеологию. Однако их опасения игнорировались, над ними насмехались», — цитирует активистку Минобразования.  

По словам Джастис, запуск портала демонстрирует, что «Министерство образования президента Трампа возвращает власть в руки родителей».  

Разделочные доски и тефлоновые сковородки опасны для здоровья
Разделочные доски и тефлоновые сковородки опасны для здоровья
Они могут выделять токсичные вещества и вызывать болезни. Чем заменить такую посуду?
Общество11 минут чтения

По данным агентства, сервис запустили на фоне попыток администрации президента США Дональда Трампа «свернуть все инициативы в области политики разнообразия, равенства и инклюзивности». В Reuters напомнили, что Трамп издавал различные указы, направленные против политики DEI, как в федеральных учреждениях, так и в частном секторе.

В начале этого месяца, как отмечается, администрация Трампа пригрозила сократить финансирование учебных заведений, если они продолжат внедрять программы DEI. На то, чтобы пересмотреть внутреннюю политику образовательных учреждений, Трамп выделил срок в 14 дней, который уже истекает, пишет агентство.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования