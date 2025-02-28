СМИ рассказали о подарках номинантам «Оскара»

Компания Distinctive Assets, которая в течение нескольких десятилетий отвечает за подарочные наборы для церемонии вручения «Оскара», составила пакеты на 2025 год. Стоимость одного такого набора составил 216 190 долларов — на 36 тысяч долларов больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает El País.

Подарочные пакеты предназначены для 25 номинантов: 10 из них получат номинанты на лучшую мужскую и женскую роли, 10 — номинанты на лучшую мужскую и женскую роли второго плана и еще пять — номинанты в категории «Лучший режиссер». В числе тех, кто получит подарочный набор — российский актер Юра Борисов, который номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Анора».

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El País отмечает, что из всего набора только 13 634 доллара потрачены на материальные подарки. Одними из самых дорогих в этот раз стали сертификаты на 39 тысяч долларов от компании Bright Harbor на восстановление домов, пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе. Другая компания из Лос-Анджелеса, Maison Construction, выделила еще по 50 тысяч долларов каждому номинанту на строительство здания. В компании пояснили, что эта сумма может быть полностью передана пострадавшим от пожаров в США.

Также наборы включают в себя оплату пребывания в отеле Cotton House в Барселоне, четыре ночи в отеле со спа-салоном на Мальдивах или пять ночей на Шри-Ланке. Помимо этого номинанты могут воспользоваться услугами американского врача, специализирующегося на липосакции, или в течение трех месяцев сотрудничать с компанией по генетическому тестированию, которая поможет составить генеалогическое древо и родословную.

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Кроме того, номинантам подарят бутылку чилийского вина, косметические средства, пакеты с кренделями и попкорном, упаковку орехов, сладости, подсвечники ручной работы, сервировочные доски, подушки, одежда для собак, веганские духи и кожаные сумки. Также в набор входит пачка с самокрутками с марихуаной.