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Акулы потопили катамаран российской кругосветной экспедиции

21:42 • 06.09.2023

В Тихом океане акулы напали на катамаран российской кругосветной экспедиции и потопили его. Команду подобрал сухогруз Dugong Ace, который шел в Шанхай. Об этом сообщается на сайте проекта «По пути русских кругосветных мореплавателей». 

Первый раз акулы напали на катамаран и прокусили задний левый баллон 4 сентября. Но команде удалось пройти еще около 100 миль. На следующий день акулы напали снова и повредили уже правый баллон. Катамаран начал тонуть, а экипаж решил подать сигнал SOS. Dugong Ace подобрал их спустя 45 минут, а катамаран утонул. 

Руководитель берегового штаба экспедиции Юлия Калюжная предположила, что акулы напали потому, что приняли надувные баллоны катамарана за млекопитающих. «Это акулы куки-каттеры, их достаточно много в Коралловом море, они живут там, где рифы. О них немного написано, и не было ранее таких прецедентов, потому что никто на таком виде судна, именно на баллонах надувных, не плавал в этой акватории. Сейчас они первые, кто с этим столкнулся», — рассказала она РИА «Новости». Куки-каттеры — это небольшие акулы длинной около 55 сантиметров.  

На борту катамарана находились три человека — руководитель экспедиции, первый заместитель председателя томского отделения Русского географического общества Евгений Ковалевский, капитан, чемпион России по парусному туризму Станислав Березкин, а также участник этапа француз Винсент Томас Этьен.

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