Латвия захотела запретить туристические поездки в Россию и Беларусь

Сейм Латвии поддержал идею запретить туристические поездки в Россию и Беларусь. Соответствующие поправки к законопроекту «О туризме» были одобрены в первом чтении. Об этом сообщают Delfi и Rus.Tvnet.lv.

Авторами поправок стали депутаты от фракции «Новое единство». По их мнению, изменения помогут снизить риск того, что граждан Латвии завербуют в интересах России или Беларуси. Против принятия поправок выступили оппозиционные фракции «Латвия на первом месте» и «За стабильность».

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«Путешествие в Россию и Беларусь сейчас является вопросом безопасности, который создает проблемы как для самих туристов, так и для наших служб. Мы не можем допустить, чтобы туроператоры по-прежнему организовывали развлекательные поездки и возили полные автобусы наших граждан в страны, которые без стеснения выражают желание оккупировать Латвию», — заявил Гатис Лиепиньш, член фракции «Новое единство».

Авторы законопроекта предлагают распространить запрет на организацию туристических поездок в Россию и Беларусь на всех туроператоров, зарегистрированных в Латвии. В «Новом единстве» отметили, что, согласно данным МИД и Службы госбезопасности страны, количество жителей Латвии, которые путешествуют в Россию, удвоилось по сравнению с 2023 годом.

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Ранее стало известно, что кабинет министров Латвии продлил введенные после начала полномасштабной войны в 2022 году ограничения на въезд в страну для россиян и беларусов. Ограничения будут действовать до конца 2026 года. Гражданам России и Беларуси разрешено въезжать в Латвию только в особых случая, например, по гуманитарным причинам. Посещение страны с туристической целью сейчас запрещено.