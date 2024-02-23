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На Луне впервые за полвека совершил посадку американский космический аппарат

13:37 • 23.02.2024

Американский космический аппарат впервые за полвека совершил посадку на поверхность Луны. Об этом сообщило американское космическое агентство NASA.

Беспилотный посадочный модуль «Одиссей», разработанный компанией Intuitive Machines, был запущен 15 февраля с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. В космос его вывела ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX.

Путь до Луны занял восемь дней. Как рассказали в NASA, вскоре после успешной посадки на лунную поверхность возникли неполадки со связью. Однако, через два часа в центр управления полетами пришел сигнал о том, что «Одиссей» «встал в вертикальное положение и начал отправлять данные».

В предыдущий раз американский космический аппарат садился на Луне в 1972 году. Это был посадочный модуль миссии «Аполлон-17» с астронавтами на борту.

Глава NASA Билл Нельсон назвал успешную посадку «Одиссея» на Луне «триумфом для человечества». «Сегодня впервые за полвека Америка вернулась на Луну», — сказал он.

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