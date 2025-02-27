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Мир

СМИ: Европа обвиняет Трампа в желании разрушить ЕС

17:23 27.02.2025

В Евросоюзе все чаще возникают споры о том, насколько враждебна политика администрации президента США Дональда Трампа по отношению к Европе и является ли его реальной целью разрушение ЕС. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских чиновников и аналитиков.

Издание напомнило, что во время своего первого президентского срока Трамп называл Европейский союз «врагом», который был создан с целью «навредить Соединенным Штатам в торговле». Накануне, во время заседания Кабинета министров, американский президент, как отмечается, повторил это обвинение, но уже в более жесткой формулировке.

«Европейский союз был создан для того, чтобы испортить жизнь Соединенным Штатам. Такова его цель, и он отлично справился с ней», — цитирует газета Трампа.

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Трамп также пообещал ввести пошлины на импорт автомобилей и других товаров из ЕС в размере 25%. NYT пишет: это предупреждение о том, что Европе стоит рассчитывать только на себя, и «новая атака» на фоне сближения Трампа с Россией. Подобная политика, как отмечается, укрепила мнение европейских лидеров и аналитиков о том, что Трамп и его сторонники рассматривают своих союзников в Европе как «противников практически во всех сферах». 

По данным газеты, некоторые европейские чиновники и аналитики считают, что администрация Трампа просто безразлична к Европе, другие же видят в ее действиях открытую враждебность. Все они, однако, сошлись во мнении, что фундаментальные отношения между ЕС и США изменились. По их мнению, Соединенные Штаты стали менее надежным и предсказуемым союзником.  

«Нет сомнений в том, что существует намерение разрушить Европу, начиная с Украины. Инструментом для достижения цели уничтожения Европейского Союза является поддержка ультраправых», — считает Натали Точчи, директор итальянского Института международных отношений. 

По ее словам, администрация Трампа рассматривает Европу не только как конкурента, но и как экономическую и даже идеологическую угрозу. 

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69-летний консервативный политик Фридрих Мерц, который, вероятно, станет следующим канцлером Германии, выразил серьезные сомнения в трансатлантическом партнерстве, отмечает газета. 

«Ясно, что американцы, по крайней мере эта их часть, эта администрация, в значительной степени безразличны к судьбе Европы», — заявил Мерц в воскресенье вечером, после победы его партии на выборах в Германии.

Он выразил сомнения в сохранении американского ядерного щита над НАТО и даже в том, будет ли альянс существовать в будущем, пишет The New York Times.

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