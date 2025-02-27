Извержение Везувия превратило мозг человека в стекло

Мозг человека в возрасте примерно 20 лет превратился в стекло в результате извержения вулкана Везувий в 79 году. Об этом сообщает Би-би-си.
Как пишет издание, исследователи обнаружили стекло в месте гибели мужчины еще в 2020 году и тогда же предположили, что оно могло образоваться из его мозга, однако как именно это произошло, они не знали. Теперь же ученые считают, что стекло образовалось внутри черепа мужчины из-за облака пепла температурой около 510 градусов по Цельсию. Оно окутало мозг и затем быстро остыло. Чтобы прийти к такому выводу, ученые использовали рентгеновские лучи и электронный микроскоп.
Отмечается, что это единственный известный случай, когда человеческая ткань или любой другой органический материал превратились в стекло естественным образом. Предполагается, что никакие другие части тела мужчины в стекло не превратились.
«Мы считаем, что весьма специфические условия, которые мы реконструировали для витрификации (процесс превращения чего-либо, обычно жидкости, в стеклообразное состояние путем резкого понижения температуры — Прим. «Холода») мозга, делают крайне затруднительным существование других подобных останков, хотя это и не является невозможным», — рассказал Гвидо Джордано из Третьего университета Рима.
Би-би-си пишет, что размеры найденных кусков стекла варьировались от двух сантиметров до нескольких миллиметров. Останки мужчины были обнаружены в римском городе Геркуланум, где на момент извержения Везувия, по данным ученых, проживало около четырех тысяч человек.
Исследователи полагают, что во время извержения вулкана из него сначала вырвалось горячее облако пепла, которое, вероятно, и стало причиной гибели большинства людей. Далее последовал быстро движущийся поток горячего газа и вулканического вещества.