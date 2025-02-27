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Мир

Извержение Везувия превратило мозг человека в стекло

23:09 27.02.2025

Мозг человека в возрасте примерно 20 лет превратился в стекло в результате извержения вулкана Везувий в 79 году. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, исследователи обнаружили стекло в месте гибели мужчины еще в 2020 году и тогда же предположили, что оно могло образоваться из его мозга, однако как именно это произошло, они не знали. Теперь же ученые считают, что стекло образовалось внутри черепа мужчины из-за облака пепла температурой около 510 градусов по Цельсию. Оно окутало мозг и затем быстро остыло. Чтобы прийти к такому выводу, ученые использовали рентгеновские лучи и электронный микроскоп.

Отмечается, что это единственный известный случай, когда человеческая ткань или любой другой органический материал превратились в стекло естественным образом. Предполагается, что никакие другие части тела мужчины в стекло не превратились.

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«Мы считаем, что весьма специфические условия, которые мы реконструировали для витрификации (процесс превращения чего-либо, обычно жидкости, в стеклообразное состояние путем резкого понижения температуры — Прим. «Холода») мозга, делают крайне затруднительным существование других подобных останков, хотя это и не является невозможным», — рассказал Гвидо Джордано из Третьего университета Рима.

Би-би-си пишет, что размеры найденных кусков стекла варьировались от двух сантиметров до нескольких миллиметров. Останки мужчины были обнаружены в римском городе Геркуланум, где на момент извержения Везувия, по данным ученых, проживало около четырех тысяч человек. 

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Исследователи полагают, что во время извержения вулкана из него сначала вырвалось горячее облако пепла, которое, вероятно, и стало причиной гибели большинства людей. Далее последовал быстро движущийся поток горячего газа и вулканического вещества.

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