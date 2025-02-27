Пользователи Instagram пожаловались на засилье шок-контента в Reels

С вечера 26 февраля пользователи Instagram начали массово жаловаться на появление в Reels роликов с шокирующим и откровенным контентом. В Meta, которой принадлежит социальная сеть, извинились и пообещали исправить ошибку, сообщает американский телеканал CNBC.

«Мы исправляем ошибку, из-за которой некоторые пользователи видели в своей ленте Instagram Reels контент, который не должен был быть рекомендован», — заявил представитель Meta.

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Ранее инженер-разработчик программного обеспечения из Индии опубликовал в соцсети X ролик того, как он листает ленту инстаграма. Большинство видео там было с пометкой «потенциально неприемлемый контент». Издание SecurityLab пишет, что в России по состоянию на утро 27 февраля в ленте Reels по-прежнему часто появляются ролики с шок-контентом.

В свою очередь, CNBC пишет, что некоторые пользователи сообщили, что видели такой шокирующий контент, даже когда в Instagram была включена максимальная настройка модерации подобных роликов.

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Телеканал напоминает, что, согласно политике Meta, компания должна защищать пользователей от шокирующих изображений и удалять контент, который носит особенно жестокий или откровенный характер.

В частности, запрещенный контент включает в себя видеоролики, «демонстрирующие расчленение, видимые внутренности или обугленные тела», а также контент, который содержит «садистские высказывания в адрес изображений, демонстрирующих страдания людей и животных».