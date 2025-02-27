Сбербанк допустил ужесточение санкций вместо их отмены

Председатель правления «Сбера» Герман Греф ожидает ужесточения международных санкций. В ближайшее время на снятие ограничений крупнейший российский банк не рассчитывает, сообщил Греф в разговоре с инвесторами, пишет РБК.

«Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут. Более того, мы исходим из ситуации, что санкции ужесточат. Поэтому все, что будет сверх того, будет счастливым бонусом», — сказал глава Сбербанка.

Греф заявил, что «перестал считать наши санкции». Раньше он «с содроганием ожидали всю эту историю», но сейчас «абсолютно неинтересно», будут ли «переставать поставлять в Россию приставки Хbox», процитировали председателя правления госбанка «Ведомости».

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Если международные санкции окажутся сняты, «дисконты на нефть будут совершенно другими», а фондовый рынок начнет работать по-другому, предположил Греф. Он перечислил плюсы от снятия ограничений для финансового сектора российской экономики: «мы увидим большой приток на рынок иностранного капитала», «транзакционные издержки все упадут, произойдет упрощение расчетов».

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Сбербанк с апреля 2022 года находится под блокирующими санкциями США. Эти ограничения означают полную блокировку активов и запрет проводить с этим банком любые сделки. В мае того же года Евросоюз добился отключения «Сбера» от международной банковской системы платежей SWIFT. Руководство Сбербанка остается под американскими санкциями с мая 2022 года.

Ожидание снятия части международных санкций начало расти у представителей российского бизнеса на фоне разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным и переговоров российской и американской делегаций, которые прошли сначала в Эр-Рияде, потом в Стамбуле.

В январе 2025 года Евросоюз согласовал отключение от SWIFT еще 15 российских банков.