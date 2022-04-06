Хроника войны с Украиной. День 42

Европейские страны выслали уже больше сотни российских дипломатов. ЕС скоро объявит о новом пакете санкций против России.

11:00

The New York Times и «Суспiльне Новини» опубликовали видео обстрела велосипедиста в Буче из российских бронемашин.

«Видео показывает, как велосипедист едет по улице в Бучи, слезает с велосипеда и идет с ним за угол на улицу, занятую российскими солдатами. Как только велосипедист поворачивает, российская бронемашина делает несколько крупнокалиберных выстрелов по проезжей части. Вторая бронемашина делает два выстрела в сторону велосипедиста», — пишет NYT.

После этого на том месте, куда завернул человек, поднимается дым.

NYT пишет, что это аэрофотосъемка, которую сделали украинские военные в конце февраля. В то же время «Суспiльне Новини», опубликовавшие видео раньше, указывают, что оно было снято 3 марта аэроразведкой бойцов «Азова»

Когда Буча вернулась под контроль украинских сел, журналисты засняли тело погибшего человека с велосипедом, которое оставалось все на том же месте.

10:27

В Нидерландах арестовали 14 яхт российских владельцев в рамках санкций против России, пишет издание NOS со ссылкой на письмо министра иностранных дел Вопке Хукстра.

12 яхт еще только строятся, одна из них длиной более 35 метров. Другие две находились в Нидерландах на техническом обслуживании.

10:12

Российские военные продолжают наносить авиаудары по Мариуполю, а гуманитарная ситуация в городе ухудшается, сообщает военная разведка Минобороны Британии.

Из 160 тысяч человек, которые остаются в городе, у большинства нет света, тепла, воды, связи или медикаментов.

«Российские силы препятствуют доступу к гуманитарной помощи, вероятно, чтобы вынудить защищающихся сдаться», — сказано в сообщении.

9:54

Мэр Бучи Анатолий Федорчук утверждает, что около 320 мирных жителей были застрелены российскими военными, пока город находился под их контролем.

«Я видел несколько эпизодов. Три гражданских автомобиля пытались эвакуироваться в сторону Киева, и их жестоко расстреляли. Там была беременная женщина, чей муж кричал, прося не стрелять в нее, но они просто жестоко застрелили ее», — сказал Федорук «Би-би-си».

9:46

В Рубежном из-за обстрелов погиб человек, пятеро пострадали, сообщает глава Луганской области Сергей Гайдай.

Он также рассказал, что после вчерашнего подрыва цистерны с азотной кислотой никто не пострадал.

9:15

Один из крупнейших в мире производителей процессоров Intel приостановил все деловые операции в России. До этого компания объявила о прекращении поставок своей продукции в страну.

8:58

За время присутствия российских войск в Гостомеле в поселке пропали более 400 человек, рассказал «Громадське Радiо» глава войсковой администрации поселка Тарас Думенко. На прошлой неделе российские военные покинули этот поселок, который находится всего в 30 километрах от Киева.

«В Гостомеле не так много было найдено тел, дальше в селах нашей общины были найдены расстрелянные тела, убитые жители. Также несколько жителей нашей общины были найдены в Буче. У нас есть подтвержденные данные, что люди из Глебовки попадали в Гостомель, а потом с ними пропадала связь», — говорит Думенко.

Он добавил, что есть люди, чья гибель подтверждается фото или видео, но их тела не могут найти. Не удалось пока найти тело начальника пожарной части Гостомельского аэропорта.

По мнению Думенко, в Гостомеле российские войска тщательнее заметали следы, поскольку он находится дальше от линии фронта.

«Ты мог двигаться в направлении Гостомеля, и вдоль дороги стояли расстрелянные автомобили с телами, включая детей. И мог возвращаться назад — а этих тел уже не было», — говорит он.

В начале марта был убит глава Гостомельской общины Юрий Прилипко.

8:36

Ночью нанесли удар по нефтебазе и заводу в Днепропетровской области, рассказал глава региона Валентин Резниченко.

Нефтебазу с горючим уничтожили. Пожар на заводе потушили только спустя восемь часов. Никто не пострадал.

Итоги 41-го дня войны

В Луганской области с начала войны погибли 146 мирных жителей, более 500 пострадали. В городе Рубежное идут наиболее активные бои — вчера там подорвали цистерну с азотной кислотой. Обе стороны возлагают ответственность за это друг на друга.

В Херсоне похитили более ста человек с того момента, как город заняли российские войска, рассказал мэр Игорь Колыхаев, который сам тоже остается в Херсоне.

Генсек НАТО считает, что Россия в ближайшие недели будет пытаться продвинуться в восточных и южных частях города, чтобы завоевать весь Донбасс.

Европейские страны продолжают массово высылать российских дипломатов. Вчера об этом объявили Дания, Италия, Испания, Латвия, Эстония, Словения и Румыния.

США запретили России выплатить более 600 миллионов долларов госдолга из резервов в американских банках, замороженных из-за санкций. Это может привести к дефолту.

В российских школах начали рассказывать о пользе «антироссийских санкций».

Фото на обложке: Oleksandr Ratushniak / UNDP Ukraine