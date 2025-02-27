Американцев призвали полностью отказаться от трат в течение суток

В США потребителей призвали приостановить все расходы, как наличные, так и безналичные на один день — 28 февраля. С такой инициативой выступил Джон Шварц, основатель Народного союза США, который позиционирует себя как движение, посвященное экономическому сопротивлению, пишет The Washington Post.

57-летний Шварц рассказал, что идея этого бойкота пришла ему в голову, когда он искал способ принять меры в ответ на «бурное начало» работы администрации президента Дональда Трампа, в частности, на сокращение расходов федерального правительства и массовое увольнение госслужащих.

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«Они разрушают так много всего в нашей стране. Если кто-то собирается вмешаться и направить это на благо народа, то сейчас самое время», — отметил Шварц.

The Washington Post отмечает, что посты Шварца об экономическом бойкоте быстро стали вирусными. Так, за несколько недель он собрал 255 тысяч новых подписчиков в инстаграме и более 100 тысяч в тиктоке. По его словам, это позволило ему собрать 65 тысяч долларов для движения на платформе GoFundMe.

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«Мы все измотаны. Мы все устали. Хватит. Мы не можем сидеть сложа руки и смотреть, как эти люди хвастаются своим богатством, а потом мы все сидим дома в тревоге и страхе, не зная, как мы дотянем до конца месяца», — заявляет Шварц.

Говоря о главной цели экономического бойкота, Шварц утверждает, что он позволит потребителям продемонстрировать свою экономическую мощь, не тратя деньги в течение 24 часов. При этом он отмечает, что не хочет таким образом повлиять на фондовый рынок, а собирается заставить крупные корпорации «остановиться и обратить внимание» на ситуацию в стране.